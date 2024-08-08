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Кабачкове варення з ананасом
- Час: 2 години
- Порцій: 4
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Приготування:
- У кабачків зніміть шкірку та видаліть насіння. Наріжте дрібним кубиком.
- Змішайте кабачок, цукор, ананасовий сік та сік лимону. За бажанням додайте лимонну цедру, 3 – 5 зернят кардамону та куркуму.
- Доведіть все до кипіння і випарюйте на середньому вогні декілька годин, поки кабачок не стане прозорий, а сироп не загусне.
- Закатайте у простерилізовані банки та зберігайте в темному прохолодному місці.