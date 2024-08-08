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Кабачкове варення з ананасом

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати варення з кабачків: відео

Приготування:

  1. У кабачків зніміть шкірку та видаліть насіння. Наріжте дрібним кубиком.
  2. Змішайте кабачок, цукор, ананасовий сік та сік лимону. За бажанням додайте лимонну цедру, 3 – 5 зернят кардамону та куркуму.
  3. Доведіть все до кипіння і випарюйте на середньому вогні декілька годин, поки кабачок не стане прозорий, а сироп не загусне.
  4. Закатайте у простерилізовані банки та зберігайте в темному прохолодному місці.