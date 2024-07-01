Вкус лета в каждой ложке: возможно ли приготовить варенье из крыжовника
1 июля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Beszamel
Варенье из крыжовника – вкусный и ароматный способ сохранить вкус лета на долгие месяцы. Крыжовник с его приятной кислинкой и нежным ароматом идеально подходит для приготовления варенья.
Этот джем прекрасно дополнит утренний тост, выпечку или даже чашку чая, даря особое наслаждение каждый раз, когда вы его смакуете. Готовить варенье из крыжовника легко, и результат непременно вас порадует.
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Варенье из крыжовника
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 килограмм крыжовника;
– 1 килограмм сахара;
– 200 миллилитров воды.
Приготовление:
- Крыжовник помойте, удалите хвостики и листочки.
- В большой кастрюле смешайте сахар и воду.
- Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
- Добавьте крыжовник в кипящий сироп.
- Уменьшите огонь и варите на среднем огне примерно 30 – 40 минут, пока варенье не станет густым.
- Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и закройте крышками;
- Дайте банкам остыть при комнатной температуре, затем храните в прохладном темном месте.