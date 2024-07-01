Цей джем чудово доповнить ранковий тост, випічку або навіть чашку чаю, даруючи особливу насолоду кожного разу, коли ви його смакуєте. Готувати варення з агрусу легко, і результат неодмінно вас потішить.

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Варення з агрусу

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм агрусу;

– 1 кілограм цукру;

– 200 мілілітрів води.

Приготування:

Агрус помийте, видаліть хвостики та листочки. У великій каструлі змішайте цукор і воду. Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться. Додайте агрус у киплячий сироп. Зменшіть вогонь і варіть на середньому вогні приблизно 30 – 40 хвилин, доки варення не стане густим. Перелийте гаряче варення в стерилізовані банки та закрийте кришками; Дайте банкам охолонути при кімнатній температурі, потім зберігайте в прохолодному темному місці.

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