Цей джем чудово доповнить ранковий тост, випічку або навіть чашку чаю, даруючи особливу насолоду кожного разу, коли ви його смакуєте. Готувати варення з агрусу легко, і результат неодмінно вас потішить.
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Варення з агрусу
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Агрус помийте, видаліть хвостики та листочки.
- У великій каструлі змішайте цукор і воду.
- Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться.
- Додайте агрус у киплячий сироп.
- Зменшіть вогонь і варіть на середньому вогні приблизно 30 – 40 хвилин, доки варення не стане густим.
- Перелийте гаряче варення в стерилізовані банки та закрийте кришками;
- Дайте банкам охолонути при кімнатній температурі, потім зберігайте в прохолодному темному місці.