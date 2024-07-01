Цей джем чудово доповнить ранковий тост, випічку або навіть чашку чаю, даруючи особливу насолоду кожного разу, коли ви його смакуєте. Готувати варення з агрусу легко, і результат неодмінно вас потішить.

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Варення з агрусу

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Агрус помийте, видаліть хвостики та листочки.
  2. У великій каструлі змішайте цукор і воду.
  3. Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться.
  4. Додайте агрус у киплячий сироп.
  5. Зменшіть вогонь і варіть на середньому вогні приблизно 30 – 40 хвилин, доки варення не стане густим.
  6. Перелийте гаряче варення в стерилізовані банки та закрийте кришками;
  7. Дайте банкам охолонути при кімнатній температурі, потім зберігайте в прохолодному темному місці.