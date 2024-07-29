Густое словно мед: как приготовить сливовое варенье для булочек
29 июля 2024, 05:32Читати новину українською
Источник:ania gotuje
Сливовое варенье такое вкусное и нежное. Его можно мазать на тосты или добавить в булочки.
Сливы имеют богатый и насыщенный вкус, который прекрасно сочетается со сладостью сахара. Приготовление густого варенья из слив занимает немного времени, но результат стоит всех усилий.
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Варенье из слив
- Время: 2 часа
- Порций: 4
– 1 килограмм слив;
– 800 грамм сахара;
– 100 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Сливы промойте, удалите косточки и нарежьте половинками.
- В большой кастрюле смешайте сливы, сахар и воду.
- Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы сахар растворился.
- После закипания уменьшите огонь до минимума и продолжайте варить, периодически помешивая и снимая пену, образующуюся на поверхности.
- Варите варенье в течение 1 – 1,5 часа, пока оно не станет густым.
- За 10 минут до конца варки добавьте лимонный сок, чтобы придать варенью легкий кисловатый оттенок и помочь сохранить яркий цвет слив.
- Готовое варенье снимите с огня и дайте немного остыть.
- Разлейте его в стерилизованные банки и закройте крышками. Оставьте банки остывать вверх дном, затем храните в прохладном темном месте.