Сливи мають багатий і насичений смак, який чудово поєднується з солодкістю цукру. Приготування густого варення зі слив займає трохи часу, але результат вартий усіх зусиль.
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Варення зі слив
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Сливи промийте, видаліть кісточки та наріжте половинками.
- У великій каструлі змішайте сливи, цукор і воду.
- Доведіть суміш до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб цукор розчинився.
- Після закипання зменшіть вогонь до мінімуму і продовжуйте варити, періодично помішуючи та знімаючи піну, що утворюється на поверхні.
- Варіть варення протягом 1 – 1,5 години, поки воно не стане густим.
- За 10 хвилин до кінця варіння додайте лимонний сік, щоб надати варенню легкий кислуватий відтінок і допомогти зберегти яскравий колір слив.
- Готове варення зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.
- Розлийте його у стерилізовані банки і закрийте кришками. Залиште банки остигати догори дном, потім зберігайте у прохолодному темному місці.