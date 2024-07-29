Сливи мають багатий і насичений смак, який чудово поєднується з солодкістю цукру. Приготування густого варення зі слив займає трохи часу, але результат вартий усіх зусиль.

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Варення зі слив

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Сливи промийте, видаліть кісточки та наріжте половинками.
  2. У великій каструлі змішайте сливи, цукор і воду.
  3. Доведіть суміш до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб цукор розчинився.
  4. Після закипання зменшіть вогонь до мінімуму і продовжуйте варити, періодично помішуючи та знімаючи піну, що утворюється на поверхні.
  5. Варіть варення протягом 1 – 1,5 години, поки воно не стане густим.
  6. За 10 хвилин до кінця варіння додайте лимонний сік, щоб надати варенню легкий кислуватий відтінок і допомогти зберегти яскравий колір слив.
  7. Готове варення зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.
  8. Розлийте його у стерилізовані банки і закрийте кришками. Залиште банки остигати догори дном, потім зберігайте у прохолодному темному місці.