Фантастическое сочетание: готовим варенье из смородины и малины

7 июля 2024, 16:36
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Источник:

https://shuba.life/recipes/4028-varennya-asorti-zi-smorodinoyu-i-malinoyu

Если вы всегда готовили варенье только из одного вида ягод, попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Малина и смородина просто идеально сочетаются.

Варенье со смородиной и малиной лучше всего проявляет себя в первый год. Однако в прохладном темном месте его можно хранить дольше.

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Варенье из смородины и малины

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов смородины;
– 300 граммов красной смородины;
– 300 граммов малины;
– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

  1. Смородину, красную смородину и малину переберите, уберите плодоножки и веточки. Хорошо помойте и обсушите кухонными бумажными полотенцами.
  2. Пропустите смородину и малину через мясорубку, добавьте сахар и поставьте на огонь.
  3. Доведите до кипения. Продолжайте варить, помешивая, в течение 5 – 7 минут.
  4. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам и закатайте стерилизованными крышками.
  5. Переверните банки вверх дном, закутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.
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Автор: Ольга Котів