Фантастическое сочетание: готовим варенье из смородины и малины
7 июля 2024, 16:36Читати новину українською
Если вы всегда готовили варенье только из одного вида ягод, попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Малина и смородина просто идеально сочетаются.
Варенье со смородиной и малиной лучше всего проявляет себя в первый год. Однако в прохладном темном месте его можно хранить дольше.
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Варенье из смородины и малины
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 500 граммов смородины;
– 300 граммов красной смородины;
– 300 граммов малины;
– 1 килограмм сахара.
Приготовление:
- Смородину, красную смородину и малину переберите, уберите плодоножки и веточки. Хорошо помойте и обсушите кухонными бумажными полотенцами.
- Пропустите смородину и малину через мясорубку, добавьте сахар и поставьте на огонь.
- Доведите до кипения. Продолжайте варить, помешивая, в течение 5 – 7 минут.
- Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам и закатайте стерилизованными крышками.
- Переверните банки вверх дном, закутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.