Варення зі смородиною і малиною найкраще проявляє себе в перший рік. Проте в прохолодному темному місці його можна зберігати довше.

Варто спробувати Рецепт, що завжди вдається: готуємо розкішне варення-мус з полуниці

Варення зі смородини та малини

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Смородину, червоні порічки та малину переберіть, заберіть плодоніжки й гілочки. Добре помийте та обсушіть кухонними паперовими рушниками.
  2. Пропустіть смородину, порічки та малину через м'ясорубку, додайте цукор і поставте на вогонь.
  3. Доведіть до кипіння. Продовжуйте варити, помішуючи, протягом 5 – 7 хвилин.
  4. Гаряче варення розлийте по стерилізованих банках і закатайте стерилізованими кришками.
  5. Переверніть банки вверх дном, закутайте рушником і залиште до повного охолодження.