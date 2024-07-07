Варення зі смородиною і малиною найкраще проявляє себе в перший рік. Проте в прохолодному темному місці його можна зберігати довше.
Варто спробувати Рецепт, що завжди вдається: готуємо розкішне варення-мус з полуниці
Варення зі смородини та малини
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Смородину, червоні порічки та малину переберіть, заберіть плодоніжки й гілочки. Добре помийте та обсушіть кухонними паперовими рушниками.
- Пропустіть смородину, порічки та малину через м'ясорубку, додайте цукор і поставте на вогонь.
- Доведіть до кипіння. Продовжуйте варити, помішуючи, протягом 5 – 7 хвилин.
- Гаряче варення розлийте по стерилізованих банках і закатайте стерилізованими кришками.
- Переверніть банки вверх дном, закутайте рушником і залиште до повного охолодження.