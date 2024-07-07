Варенье со смородиной и малиной лучше всего проявляет себя в первый год. Однако в прохладном темном месте его можно хранить дольше.

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Варенье из смородины и малины

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов смородины;

– 300 граммов красной смородины;

– 300 граммов малины;

– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

Смородину, красную смородину и малину переберите, уберите плодоножки и веточки. Хорошо помойте и обсушите кухонными бумажными полотенцами. Пропустите смородину и малину через мясорубку, добавьте сахар и поставьте на огонь. Доведите до кипения. Продолжайте варить, помешивая, в течение 5 – 7 минут. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам и закатайте стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном, закутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.

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