Варенье со смородиной и малиной лучше всего проявляет себя в первый год. Однако в прохладном темном месте его можно хранить дольше.
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Варенье из смородины и малины
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Смородину, красную смородину и малину переберите, уберите плодоножки и веточки. Хорошо помойте и обсушите кухонными бумажными полотенцами.
- Пропустите смородину и малину через мясорубку, добавьте сахар и поставьте на огонь.
- Доведите до кипения. Продолжайте варить, помешивая, в течение 5 – 7 минут.
- Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам и закатайте стерилизованными крышками.
- Переверните банки вверх дном, закутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.