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Буде смачно Смачно і не банально: добірка оригінальних страв з курячими слайсами РябChick
Рецепт вареників з грибами
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- У миску насипте просіяне борошно та додайте дрібку солі.
- Влийте 200 мілілітрів холодної води та все ретельно перемішайте. За потреби додайте ще трохи борошна. Вимішайте еластичне тісто.
- Гриби помийте та наріжте дрібними кубиками. Цибулю почистьте, помийте й наріжте якомога дрібніше. Обсмажте гриби разом із цибулею. Додайте сіль та перець до смаку. Щойно гриби підсмажаться, зніміть пательню з вогню і зачекайте, поки начинка повністю не охолоне.
- Тим часом тісто викладіть на стіл, злегка присипте борошном і розкачайте якомога тонше. За допомогою келиха чи склянки виріжте кола.
- У центр кожного покладіть чайну ложку начинки та щільно защипніть краї вареників.
- Поставте на плиту каструлю з водою, додайте дрібку солі та доведіть до кипіння. Опустіть вареники в окріп та варіть протягом 5 – 7 хвилин.