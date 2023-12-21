Радимо приготувати вареники з грибами. Ви неодмінно залишитеся задоволеними результатом.

Буде смачно Смачно і не банально: добірка оригінальних страв з курячими слайсами РябChick

Рецепт вареників з грибами

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. У миску насипте просіяне борошно та додайте дрібку солі.
  2. Влийте 200 мілілітрів холодної води та все ретельно перемішайте. За потреби додайте ще трохи борошна. Вимішайте еластичне тісто.
  3. Гриби помийте та наріжте дрібними кубиками. Цибулю почистьте, помийте й наріжте якомога дрібніше. Обсмажте гриби разом із цибулею. Додайте сіль та перець до смаку. Щойно гриби підсмажаться, зніміть пательню з вогню і зачекайте, поки начинка повністю не охолоне.
  4. Тим часом тісто викладіть на стіл, злегка присипте борошном і розкачайте якомога тонше. За допомогою келиха чи склянки виріжте кола.
  5. У центр кожного покладіть чайну ложку начинки та щільно защипніть краї вареників.
  6. Поставте на плиту каструлю з водою, додайте дрібку солі та доведіть до кипіння. Опустіть вареники в окріп та варіть протягом 5 – 7 хвилин.