Вареники лучше всего сочетаются теплыми с маслом, сметаной или взбитыми сливками. Также можно приготовить и более сложные дополнения к вареникам, например, взбитый творог с сахарной пудрой, ванильный или ягодный соус и тому подобное.

Стоит попробовать Всего из 3 ингредиентов: готовим сказочно вкусный клубничный мусс

Вареники с клубникой

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6

Ингредиенты для теста:

– 200 миллилитров холодной воды;

– 600 граммов муки;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 3 столовые ложки растительного масла.

Для начинки:

– 500 граммов клубники;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка крахмала.

Приготовление:

Для теста в глубокую миску влейте довольно холодную воду. Всыпьте соль и сахар, хорошо размешайте и влейте масло. Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Оно должно быть мягким и хорошо отставать от рук. Накройте пленкой и оставьте на 20 – 30 минут. Тем временем клубнику помойте, оторвите хвостики и обсушите бумажными полотенцами. Порежьте средними кусочками. Притрусите рабочую поверхность мукой, поделите тесто на четыре части, тонко раскатайте каждую и вырежьте кружочки стаканом или чашкой. Смешайте сахар с крахмалом. На середину кружочка выложите ложкой кусочки клубники и притрусите сахаром с крахмалом. Хорошо защепите края. Готовые вареники складывайте на доску, притрушенную мукой, чтобы они не прилипли. Вскипятите достаточное количество воды, немного подсолите ее и осторожно опустите нужное количество вареников. Когда они всплывут, варите еще 5 – 6 минут на умеренном огне.

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