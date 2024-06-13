Вареники найкраще смакують теплими з маслом, сметаною чи збитими вершками. Також можна приготувати й складніші додатки до вареників, наприклад, збитий сир з цукровою пудрою, ванільний або ягідний соус тощо.
Варто спробувати Лише з 3 інгредієнтів: готуємо казково смачний полуничний мус
Вареники з полуницею
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Для тіста в глибоку миску влийте доволі холодну воду. Всипте сіль й цукор, добре розмішайте і влийте олію. Поступово всипте борошно і замісіть тісто. Воно має бути м'яким і добре відставати від рук. Накрийте плівкою та залиште на 20 – 30 хвилин.
- Тим часом полуницю помийте, відірвіть хвостики й обсушіть паперовими рушничками. Поріжте середніми шматочками.
- Притрусіть робочу поверхню борошном, поділіть тісто на чотири частини, тоненько розкачайте кожну й виріжте кружечки склянкою або чашкою.
- Змішайте цукор з крохмалем. На середину кружечка викладіть ложкою шматочки полуниці й притрусіть цукром з крохмалем. Добре защепіть краї. Готові вареники складайте на дошку, притрушену борошном, щоб вони не прилипли.
- Закип'ятіть достатню кількість води, трішки підсоліть її та обережно опустіть потрібну кількість вареників. Коли вони спливуть, варіть ще 5 – 6 хвилин на помірному вогні.