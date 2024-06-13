Вареники найкраще смакують теплими з маслом, сметаною чи збитими вершками. Також можна приготувати й складніші додатки до вареників, наприклад, збитий сир з цукровою пудрою, ванільний або ягідний соус тощо.

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Вареники з полуницею

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для тіста:

– 200 мілілітрів холодної води;

– 600 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 3 столові ложки олії.

Для начинки:

– 500 грамів полуниці;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка крохмалю.

Приготування:

Для тіста в глибоку миску влийте доволі холодну воду. Всипте сіль й цукор, добре розмішайте і влийте олію. Поступово всипте борошно і замісіть тісто. Воно має бути м'яким і добре відставати від рук. Накрийте плівкою та залиште на 20 – 30 хвилин. Тим часом полуницю помийте, відірвіть хвостики й обсушіть паперовими рушничками. Поріжте середніми шматочками. Притрусіть робочу поверхню борошном, поділіть тісто на чотири частини, тоненько розкачайте кожну й виріжте кружечки склянкою або чашкою. Змішайте цукор з крохмалем. На середину кружечка викладіть ложкою шматочки полуниці й притрусіть цукром з крохмалем. Добре защепіть краї. Готові вареники складайте на дошку, притрушену борошном, щоб вони не прилипли. Закип'ятіть достатню кількість води, трішки підсоліть її та обережно опустіть потрібну кількість вареників. Коли вони спливуть, варіть ще 5 – 6 хвилин на помірному вогні.

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