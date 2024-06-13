Любимое блюдо миллионов: готовим самые сочные вареники с клубникой
13 июня 2024, 18:50Читати новину українською
Источник:"Домашняя уютная кухня"
Наступил сезон клубники, поэтому пришло время приготовить из нее несколько кулинарных шедевров. В частности, советуем обратить внимание на сочные и ароматные вареники.
Вареники лучше всего сочетаются теплыми с маслом, сметаной или взбитыми сливками. Также можно приготовить и более сложные дополнения к вареникам, например, взбитый творог с сахарной пудрой, ванильный или ягодный соус и тому подобное.
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Вареники с клубникой
- Время: 50 минут
- Порций: 6
– 200 миллилитров холодной воды;
– 600 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 3 столовые ложки растительного масла.
Для начинки:
– 500 граммов клубники;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка крахмала.
Приготовление:
- Для теста в глубокую миску влейте довольно холодную воду. Всыпьте соль и сахар, хорошо размешайте и влейте масло. Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Оно должно быть мягким и хорошо отставать от рук. Накройте пленкой и оставьте на 20 – 30 минут.
- Тем временем клубнику помойте, оторвите хвостики и обсушите бумажными полотенцами. Порежьте средними кусочками.
- Притрусите рабочую поверхность мукой, поделите тесто на четыре части, тонко раскатайте каждую и вырежьте кружочки стаканом или чашкой.
- Смешайте сахар с крахмалом. На середину кружочка выложите ложкой кусочки клубники и притрусите сахаром с крахмалом. Хорошо защепите края. Готовые вареники складывайте на доску, притрушенную мукой, чтобы они не прилипли.
- Вскипятите достаточное количество воды, немного подсолите ее и осторожно опустите нужное количество вареников. Когда они всплывут, варите еще 5 – 6 минут на умеренном огне.