Готовые вареники с клубникой подавайте горячими, выбирая любимое дополнение: сметану, сливки, йогурт, сгущенку или что-нибудь еще.

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Вареники с клубникой

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Сезонное объедение / Фото freepik

Приготовление:

  • Просейте муку с солью на кондитерскую доску, произведите углубление в центре бугорка и влейте воду и масло. Замесите гладкое и однородное тесто.
  • Затем разделите тесто на части и каждую тонко раскатайте. С помощью стакана вырежьте кружочки.
  • Разрежьте клубнику на четвертинки. На каждый вырезанный из теста кружочек уложите фрукты и слепите края, чтобы сформировать вареники.
  • Сформированные вареники осторожно опустите в подсоленную кипящую воду, через 2 – 3 минуты, когда они всплывут, достаньте шумовкой.
  • Смешайте сливки с сахаром и мелко нарезанной мятой. Сваренные вареники выложите на тарелку, полейте сливками и украсьте веточкой мяты.