Готовые вареники с клубникой подавайте горячими, выбирая любимое дополнение: сметану, сливки, йогурт, сгущенку или что-нибудь еще.
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Вареники с клубникой
- Время: 1 час
- Порций: 4
Сезонное объедение / Фото freepik
Приготовление:
- Просейте муку с солью на кондитерскую доску, произведите углубление в центре бугорка и влейте воду и масло. Замесите гладкое и однородное тесто.
- Затем разделите тесто на части и каждую тонко раскатайте. С помощью стакана вырежьте кружочки.
- Разрежьте клубнику на четвертинки. На каждый вырезанный из теста кружочек уложите фрукты и слепите края, чтобы сформировать вареники.
- Сформированные вареники осторожно опустите в подсоленную кипящую воду, через 2 – 3 минуты, когда они всплывут, достаньте шумовкой.
- Смешайте сливки с сахаром и мелко нарезанной мятой. Сваренные вареники выложите на тарелку, полейте сливками и украсьте веточкой мяты.