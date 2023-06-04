Готові вареники з полуницею подавайте гарячими, обираючи улюблене доповнення: сметану, вершки, йогурт, згущене молоко абощо.
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Вареники з полуницею
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Сезонна смакота / Фото freepik
Приготування:
- Просійте борошно з сіллю на кондитерську дошку, зробіть поглиблення в центрі горбка і влийте воду та олію. Замісіть гладке і однорідне тісто.
- Потім розділіть тісто на частини і кожну тонко розкачайте. За допомогою склянки виріжте кружечки.
- Розріжте полуницю на четвертинки. На кожен вирізаний з тіста кружечок покладіть фрукти і зліпіть краю, щоб сформувати вареники.
- Сформовані вареники обережно опустіть в підсолену киплячу воду, через 2 – 3 хвилини, як вони спливуть, дістаньте шумівкою.
- Змішайте вершки з цукром і дрібно нарізаною м'ятою. Зварені вареники викладіть на тарілку, полийте вершками і прикрасьте гілочкою м’яти.