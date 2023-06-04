Готові вареники з полуницею подавайте гарячими, обираючи улюблене доповнення: сметану, вершки, йогурт, згущене молоко абощо.

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Вареники з полуницею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Сезонна смакота / Фото freepik

Приготування:

  • Просійте борошно з сіллю на кондитерську дошку, зробіть поглиблення в центрі горбка і влийте воду та олію. Замісіть гладке і однорідне тісто.
  • Потім розділіть тісто на частини і кожну тонко розкачайте. За допомогою склянки виріжте кружечки.
  • Розріжте полуницю на четвертинки. На кожен вирізаний з тіста кружечок покладіть фрукти і зліпіть краю, щоб сформувати вареники.
  • Сформовані вареники обережно опустіть в підсолену киплячу воду, через 2 – 3 хвилини, як вони спливуть, дістаньте шумівкою.
  • Змішайте вершки з цукром і дрібно нарізаною м'ятою. Зварені вареники викладіть на тарілку, полийте вершками і прикрасьте гілочкою м’яти.