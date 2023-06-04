Нежное тесто и сочная начинка: такой вкусный и простой рецепт вареников с клубникой
4 июня 2023, 13:50Читати новину українською
Источник:przepisy
Вареники с клубникой – блюдо, которое дарит удовольствие и уносит нас во время детства, когда утром на каникулах бабушка нас звала к завтраку.
Готовые вареники с клубникой подавайте горячими, выбирая любимое дополнение: сметану, сливки, йогурт, сгущенку или что-нибудь еще.
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Вареники с клубникой
- Время: 1 час
- Порций: 4
Сезонное объедение / Фото freepikИнгредиенты:
– 2 стакана пшеничной муки;
– 2 столовые ложки масла;
– 200 миллилитров воды;
– щепотка соли;
– 300 грамм свежей клубники;
– 200 миллилитров сметаны;
– 2 столовые ложки сахара;
– мята для декора.
Приготовление:
- Просейте муку с солью на кондитерскую доску, произведите углубление в центре бугорка и влейте воду и масло. Замесите гладкое и однородное тесто.
- Затем разделите тесто на части и каждую тонко раскатайте. С помощью стакана вырежьте кружочки.
- Разрежьте клубнику на четвертинки. На каждый вырезанный из теста кружочек уложите фрукты и слепите края, чтобы сформировать вареники.
- Сформированные вареники осторожно опустите в подсоленную кипящую воду, через 2 – 3 минуты, когда они всплывут, достаньте шумовкой.
- Смешайте сливки с сахаром и мелко нарезанной мятой. Сваренные вареники выложите на тарелку, полейте сливками и украсьте веточкой мяты.