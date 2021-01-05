Лучшие рецепты постных вареников на Сочельник: с гречкой, фасолью, квашеной капустой
Традиционно на Сочельник готовят постные вареники. К вашему вниманию рецепты с гречкой, грибами и фасолью и квашеной капустой.
SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов постных вареников с разными начинками: с гречкой, грибами и фасолью и квашеной капустой, которые понравятся детям и взрослым. Их можно готовить в течение всего года.
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Рецепт теста на вареники
- Тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавить соли, яйцо, влейте масло и воду – замесите эластичное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте отдохнуть 25 минут.
- Разделите тесто на вареник на несколько частей, одна другой раскатывайте занозой и выжимайте стаканом круглые вареники.
- Начинку выкладывайте чайной ложкой в центр кружочков и защепите края формируя вареник. Готовые вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности 5 минут и подавайте к столу.
Рецепт вареников с грибами и фасолью
Вареники с грибами
- Фасоль промойте, залейте холодной водой на 8 часов или заранее оставьте на ночь. В кастрюле с водой отварите фасоль в течение одного часа до готовности или для начинки возьмите консервированную фасоль.
- Тщательно помойте грибы, очистите от кожуры и нарежьте на маленькие кусочки.
- Лук почистите от шелухи, нарежьте кубиками и обжарьте на масле вместе с грибами.
- Готовые грибы охладите и соедините с мелко нарезанной петрушкой, фасолью, добавьте соль, перец. Начините вареники и приготовьте до готовности.
Рецепт вареников с квашеной капустой
Вареники с квашеной капустой
- Тщательно помойте петрушку. Лук почистите от шелухи, нарежьте кубиками и обжарьте на масле вместе с квашеной капустой.
- Начинку охладите, соедините с петрушкой, добавьте соль, перец. Начините вареники и приготовьте до готовности.
Рецепт вареников с гречкой
Вареники с гречкой
- Тщательно промойте гречку, отварите на медленном огне до готовности. Помойте, измельчите ножом петрушку.
- В миске смешайте гречку с петрушкой, добавьте соль, перец. Начините вареники и приготовьте до готовности. Приятного аппетита!
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