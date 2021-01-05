Традиционно на Сочельник готовят постные вареники. К вашему вниманию рецепты с гречкой, грибами и фасолью и квашеной капустой.

SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов постных вареников с разными начинками: с гречкой, грибами и фасолью и квашеной капустой, которые понравятся детям и взрослым. Их можно готовить в течение всего года.

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Рецепт теста на вареники

Ингредиенты:

– 1 стакан воды;

– 1 яйцо;

– 3 стакана муки;

– 2 ст. л подсолнечного масла;

– щепотка соли.

Тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавить соли, яйцо, влейте масло и воду – замесите эластичное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте отдохнуть 25 минут. Разделите тесто на вареник на несколько частей, одна другой раскатывайте занозой и выжимайте стаканом круглые вареники. Начинку выкладывайте чайной ложкой в центр кружочков и защепите края формируя вареник. Готовые вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности 5 минут и подавайте к столу.

Рецепт вареников с грибами и фасолью

Вареники с грибами

Ингредиенты:

– 200 г шампиньонов;

– 200 г фасоли (или консервированной);

– 2 луковицы;

– 2 ст. л масла;

– пучок петрушки;

– соль, перец.

Фасоль промойте, залейте холодной водой на 8 часов или заранее оставьте на ночь. В кастрюле с водой отварите фасоль в течение одного часа до готовности или для начинки возьмите консервированную фасоль. Тщательно помойте грибы, очистите от кожуры и нарежьте на маленькие кусочки. Лук почистите от шелухи, нарежьте кубиками и обжарьте на масле вместе с грибами. Готовые грибы охладите и соедините с мелко нарезанной петрушкой, фасолью, добавьте соль, перец. Начините вареники и приготовьте до готовности.

Рецепт вареников с квашеной капустой

Вареники с квашеной капустой

Ингредиенты:

– 200 г квашеной капусты;

– 1 лук;

– 2 ст. л масла;

– пучок петрушки;

– соль, перец.

Тщательно помойте петрушку. Лук почистите от шелухи, нарежьте кубиками и обжарьте на масле вместе с квашеной капустой. Начинку охладите, соедините с петрушкой, добавьте соль, перец. Начините вареники и приготовьте до готовности.

Рецепт вареников с гречкой

Вареники с гречкой

Ингредиенты:

– 150 г гречки;

– петрушка;

– соль, перец.