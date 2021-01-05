Традиційно на Святий вечір готують пісні вареники. До вашої уваги – рецепти з гречкою, грибами і квасолею та квашеною капустою.

SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів пісних вареників з різними начинками: з гречкою, грибами і квасолею та квашеною капустою, які сподобаються дітям і дорослим. Їх можна готувати протягом усього року.

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Рецепт тіста на вареники

Інгредієнти:

– 1 склянка води;

– 1 яйце;

– 3 склянки борошна;

– 2 ст. л соняшникової олії;

– дрібка солі.

Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте солі, яйце, влийте олію та воду – замісіть еластичне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 25 хвилин. Розділіть тісто на вареник на кілька частин, одне за одним розкачуйте скалкою та вичавлюйте склянкою круглі варенички. Начинку викладайте чайною ложкою у центр кружечків та защепіть краї формуючи вареник. Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності 5 хвилин та подавайте до столу.

Рецепт вареників з грибами та квасолею

Вареники з грибами

Інгредієнти:

– 200 г печериць;

– 200 г квасолі (або консервованої);

– 2 цибулі;

– 2 ст. л олії;

– пучок петрушки;

– сіль, перець.

Квасолю помийте, залийте холодною водою на 8 годин або заздалегідь залиште на ніч. У каструлі з водою відваріть квасолю протягом однієї години до готовності або для начинки візьміть консервовану квасолю. Ретельно помийте печериці, почистіть від шкірки та наріжте на маленькі шматочки. Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте кубиками та обсмажте на олії разом з грибами. Готові гриби охолодіть та з'єднайте з дрібно нарізаною петрушкою, квасолею, додайте сіль, перець. Начиніть вареники та приготуйте до готовності.

Рецепт вареників з квашеною капустою

Вареники з квашеною капустою

Інгредієнти:

– 200 г квашеної капусти;

– 1 цибуля;

– 2 ст. л олії;

– пучок петрушки;

– сіль, перець.

Ретельно помийте петрушку. Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте кубиками та обсмажте на олії разом з квашеною капустою. Начинку охолодіть, з'єднайте з петрушкою, додайте сіль, перець. Начиніть вареники та приготуйте до готовності.

Рецепт вареників з гречкою

Вареники з гречкою

Інгредієнти:

– 150 г гречки;

– петрушка;

– сіль, перець.