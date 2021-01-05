Найкращі рецепти пісних вареників на Святвечір: з гречкою, квасолею, квашеною капустою
Традиційно на Святий вечір готують пісні вареники. До вашої уваги – рецепти з гречкою, грибами і квасолею та квашеною капустою.
SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів пісних вареників з різними начинками: з гречкою, грибами і квасолею та квашеною капустою, які сподобаються дітям і дорослим. Їх можна готувати протягом усього року.
Читайте також Кутя в мультиварці: як швидко і смачно приготувати головну страву Святвечора – покрокові рецепти
Рецепт тіста на вареники
- Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте солі, яйце, влийте олію та воду – замісіть еластичне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 25 хвилин.
- Розділіть тісто на вареник на кілька частин, одне за одним розкачуйте скалкою та вичавлюйте склянкою круглі варенички.
- Начинку викладайте чайною ложкою у центр кружечків та защепіть краї формуючи вареник. Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності 5 хвилин та подавайте до столу.
Рецепт вареників з грибами та квасолею
Вареники з грибами
- Квасолю помийте, залийте холодною водою на 8 годин або заздалегідь залиште на ніч. У каструлі з водою відваріть квасолю протягом однієї години до готовності або для начинки візьміть консервовану квасолю.
- Ретельно помийте печериці, почистіть від шкірки та наріжте на маленькі шматочки.
- Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте кубиками та обсмажте на олії разом з грибами.
- Готові гриби охолодіть та з'єднайте з дрібно нарізаною петрушкою, квасолею, додайте сіль, перець. Начиніть вареники та приготуйте до готовності.
Рецепт вареників з квашеною капустою
Вареники з квашеною капустою
- Ретельно помийте петрушку. Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте кубиками та обсмажте на олії разом з квашеною капустою.
- Начинку охолодіть, з'єднайте з петрушкою, додайте сіль, перець. Начиніть вареники та приготуйте до готовності.
Рецепт вареників з гречкою
Вареники з гречкою
- Ретельно промийте гречку, відваріть на малому вогні до готовності. Помийте, подрібніть ножем петрушку.
- У мисці змішайте гречку с петрушкою, додайте сіль, перець. Начиніть вареники та приготуйте до готовності. Смачного!
Поділитися новиною