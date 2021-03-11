Какое тесто вы готовите дома для вареников: классическое или заварное? Лиза Глинская поделилась рецептом невероятно вкусных домашних вареников на заварном тесте!

Кондитер и умелый кулинар Лиза Глинская подготовила для читателей вкусный рецепт домашних вареников с картошкой и грибами на заварном тесте.

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Заварное тесто подойдет для приготовления как для соленой, так и для сладкой начинки вареников.

Как приготовить заварное тесто на вареники

Ингредиенты:

– 200 г муки;

– 150 г муки;

– 200 мл молока;

– 100 мл воды;

– 10 г сахара;

– 30 г сливочного масла;

– 2 г соли.

В большую кастрюлю отправьте молоко, воду, сливочное масло, сахар и соль – доведите до кипения. В чашу комбайна или большую миску, если будете замешивать тесто самостоятельно, высыпьте 200 г муки. Залейте муку кипящей молочной смесью и вымешивайте пока все мука не увлажнится. Добавьте в чашу комбайна вторую часть муки и снова замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте его отдохнуть в холодильник минимум на 2 часа.

Как приготовить соленую начинку для вареников

Ингредиенты:

– 500 г картофеля;

– 200 г грибов;

– 2 луковицы;

– 50 г сливочного масла;

– 20 г растительного масла;

– соль и черный молотый перец по вашему вкусу.

Очистите и отварите до готовности картофель в подсоленной воде. Готовый картофель разомните со сливочным маслом до однородного состояния. Поперчите по желанию. Грибы и лук нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на масле до готовности. Смешайте зажарку из пюре, перемешайте и добавьте специй по желанию. Охладите начинку при комнатной температуре. Из готового теста раскатайте слой, вырежьте круглой формой кружочки и начините их начинкой. Сформированные вареники отварите до готовности в подсоленной воде и подавайте к столу с жареным луком. Приятного аппетита!

Видео, как приготовить и налепить вареники дома: