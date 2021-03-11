Рецепт домашних вареников на заварном тесте с картофелем и грибами от Лизы Глинской
Какое тесто вы готовите дома для вареников: классическое или заварное? Лиза Глинская поделилась рецептом невероятно вкусных домашних вареников на заварном тесте!
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Кондитер и умелый кулинар Лиза Глинская подготовила для читателей вкусный рецепт домашних вареников с картошкой и грибами на заварном тесте.
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Заварное тесто подойдет для приготовления как для соленой, так и для сладкой начинки вареников.
Как приготовить заварное тесто на вареники
- В большую кастрюлю отправьте молоко, воду, сливочное масло, сахар и соль – доведите до кипения.
- В чашу комбайна или большую миску, если будете замешивать тесто самостоятельно, высыпьте 200 г муки. Залейте муку кипящей молочной смесью и вымешивайте пока все мука не увлажнится.
- Добавьте в чашу комбайна вторую часть муки и снова замесите тесто.
- Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте его отдохнуть в холодильник минимум на 2 часа.
Как приготовить соленую начинку для вареников
- Очистите и отварите до готовности картофель в подсоленной воде. Готовый картофель разомните со сливочным маслом до однородного состояния. Поперчите по желанию.
- Грибы и лук нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на масле до готовности. Смешайте зажарку из пюре, перемешайте и добавьте специй по желанию.
- Охладите начинку при комнатной температуре.
- Из готового теста раскатайте слой, вырежьте круглой формой кружочки и начините их начинкой.
- Сформированные вареники отварите до готовности в подсоленной воде и подавайте к столу с жареным луком. Приятного аппетита!
Видео, как приготовить и налепить вареники дома:
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