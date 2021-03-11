Рецепт домашніх вареників на заварному тісті з картоплею та грибами від Лізи Глінської
Яке тісто ви готуєте вдома для вареників: класичне чи заварне? Ліза Глінська поділилась рецептом неймовірно смачних домашніх вареників на заварному тісті!
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Кондитерка та вправний кулінар Ліза Глінська підготувала для читачів смачний рецепт домашніх вареників з картоплею та грибами на заварному тісті.
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Заварне тісто підійде для приготування як для соленої, так і для солодкої начинки вареників.
Як приготувати заварне тісто на вареники
- У велику каструлю відправте молоко, воду, вершкове масло, цукор та сіль – доведіть до кипіння.
- У чашу комбайну або велику миску, якщо будете замішувати тісто самостійно, висипте 200 г борошна. Залийте борошно киплячою молочною сумішшю та вимішуйте доки все борошно не зволожиться.
- Додайте в чашу комбайна другу частину борошна та знову замісіть тісто.
- Загорніть тісто в харчову плівку та відправте його відпочити в холодильник мінімум на 2 години.
Як приготувати солену начинку для вареників
- Почистіть та відваріть до готовності картоплю у підсоленій воді. Готову картоплю розімніть з вершковим маслом до однорідного стану. Поперчіть за бажанням.
- Гриби та цибулю наріжте дрібними шматочками й обсмажте на олії до готовності. Змішайте засмажку з пюре, вимішайте та додайте спецій за бажанням.
- Охолодіть начинку при кімнатній температурі.
- З готового тіста розкачайте шар, виріжте круглою формою кружечки та начиніть їх начинкою.
- Сформовані вареники відваріть до готовності у підсоленій воді та подавайте до столу з смаженою цибулькою Смачного!
Відео, як приготувати та наліпити вареники вдома:
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