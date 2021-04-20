Мы подготовили для вас рецепт вкусных вареников, которые понравятся всей вашей семье. Запишите себе рецепт.

Вареники любят все, а самые вкусные, которые сделаны с любовью. По этому рецепту предлагаем приготовить домашние ароматные, пышные вареники с нежным куриным мясом и печенью. Подавайте со сметаной. Читайте также Тальятелле с куриными боллами: домашний рецепт Вареники с курицей и печенью Ингредиенты:

– 5 шт. куриных бедер;

– 200 граммов печени;

– 1 луковица;

– 4 зубчика чеснока;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 5 веточек укропа;

– соль,

– перец. Ингредиенты для теста:

– 2 стакана муки;

– 200 миллилитров кефира;

– соль. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с солью, добавьте кефир, перемешайте. Замесите тесто. Лук, чеснок, почистите, нарежьте кубиками. Для приготовления начинки помойте ноги, отделите от кожуры и косточек. На сковороде с растительным маслом и сливочным маслом обжарьте мясо, печень до готовности. Далее – добавьте лук и чеснок, готовьте 3-5 минут, оставьте для охлаждения. Половину мяса и печени нарежьте маленькими кубиками, а другую половину измельчите в блендере. В миске смешайте, добавьте соль, перец. Укроп помойте, измельчите ножом. Из теста раскатайте полоску, разделите на части, раскатайте кружочки, выложите начинку, сформируйте вареники, закрепите края. В кастрюлю с кипятком, добавьте соль, выложите вареники, варите до готовности. Выложите в миску, добавьте сливочное масло, перемешайте. Выложите в тарелку, добавьте жареный лук, укроп. Приятного аппетита!