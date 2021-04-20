Как приготовить вареники с курицей и печенью: простой рецепт
Мы подготовили для вас рецепт вкусных вареников, которые понравятся всей вашей семье. Запишите себе рецепт.
Источник:Наша Ряба
Вареники любят все, а самые вкусные, которые сделаны с любовью. По этому рецепту предлагаем приготовить домашние ароматные, пышные вареники с нежным куриным мясом и печенью. Подавайте со сметаной.
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Вареники с курицей и печенью
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с солью, добавьте кефир, перемешайте. Замесите тесто.
- Лук, чеснок, почистите, нарежьте кубиками.
- Для приготовления начинки помойте ноги, отделите от кожуры и косточек.
- На сковороде с растительным маслом и сливочным маслом обжарьте мясо, печень до готовности. Далее – добавьте лук и чеснок, готовьте 3-5 минут, оставьте для охлаждения.
- Половину мяса и печени нарежьте маленькими кубиками, а другую половину измельчите в блендере. В миске смешайте, добавьте соль, перец.
- Укроп помойте, измельчите ножом.
- Из теста раскатайте полоску, разделите на части, раскатайте кружочки, выложите начинку, сформируйте вареники, закрепите края.
- В кастрюлю с кипятком, добавьте соль, выложите вареники, варите до готовности.
- Выложите в миску, добавьте сливочное масло, перемешайте.
- Выложите в тарелку, добавьте жареный лук, укроп. Приятного аппетита!
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