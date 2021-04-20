Ми підготували для вас рецепт смачних вареників, які сподобаються усій вашій родині. Запишіть собі рецепт.

Вареники люблять усі, а найсмачніші, які зроблені з любов'ю. За цим рецептом пропонуємо приготувати домашні запашні, пухкі вареники з ніжним курячим м'ясом та печінкою. Подавайте зі сметаною. Читайте також Тальятеле з курячими болами: домашній рецепт Вареники з курятиною та печінкою Інгредієнти:

– 5 шт. курячих стегон;

– 200 грамів печінки;

– 1 цибуля;

– 4 зубчики часнику;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– 5 гілочок кріпу;

– сіль;

– перець. Інгредієнти для тіста:

– 2 склянки борошна;

– 200 мілілітрів кефіру;

– сіль. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте кефір, перемішайте. Замісіть тісто. Цибулю, часник, почистіть, наріжте кубиками. Для приготування начинки помийте стегна, відділіть від шкірки та кісточок. На пательні з рослинною олією і вершковим маслом обсмажте м'ясо, печінку до готовності. Далі – додайте цибулю і часник, готуйте 3-5 хвилин, залиште для охолодження. Половину м'яса та печінки наріжте маленькими кубиками, а іншу половину подрібніть у блендері. У мисці змішайте, додайте сіль, перець. Кріп помийте, подрібніть ножем. З тіста розкатайте смужку, розділіть на частини, розкатайте кружечки, викладіть начинку, сформуйте вареники, закріпіть краї. У каструлю з окропом, додайте сіль викладіть вареники, варіть до готовності. Викладіть у миску, додайте вершкове масло, перемішайте. Викладіть у тарілку, додайте смажену цибулю, кріп. Смачного!