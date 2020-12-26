Домашні вареники з курячим м'ясом: смачний рецепт
Хто сказав, що вареники мають бути тільки картоплею? Ми пропонуємо вам приготувати домашні вареничики з курячим м'яском.
SmachnoNews підготував для вас смачний рецепт вареників з м'ясною начинкою, а саме з курочки. Ми впевнені, що такі вареники сподобаються всій вашій родині.
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Як приготувати вареники з м'ясною начинкою
- Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте солі.
- Вибийте в борошно яйце, влийте олію та воду – замісіть еластичне та однорідне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 20-30 хвилин.
- Підсипте готове тісто борошно та покладіть на дошку або стільницю.
- Розділіть тісто на вареник на кілька частин, кожну з них по черзі розкачуйте скалкою та вичавлюйте склянкою круглі варенички.
- Наріжте цибулю кубиками, обсмажте разом з курячим фаршем на сковорідці до готовності. Заправте начинку спеціями та перемішайте.
- Викладіть чайну ложку начинки в центр варенички та защепіть краї формуючи вареник.
- Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності 3-4 хвилин. Змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою та подавайте до столу.
Джерело: SmachnoNews
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