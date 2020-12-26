Хто сказав, що вареники мають бути тільки картоплею? Ми пропонуємо вам приготувати домашні вареничики з курячим м'яском.

SmachnoNews підготував для вас смачний рецепт вареників з м'ясною начинкою, а саме з курочки. Ми впевнені, що такі вареники сподобаються всій вашій родині. Читайте також Смачні рецепти вареників на Різдво: з сиром, картоплею та грибами Як приготувати вареники з м'ясною начинкою Інгредієнти:

– 1 склянка води;

– 1 яйце;

– 3,5-4 склянки борошна;

– 400 г курячого фаршу;

– 1 цибулина;

– 3 ст. л олії;

– дрібка солі. Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте солі. Вибийте в борошно яйце, влийте олію та воду – замісіть еластичне та однорідне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 20-30 хвилин. Підсипте готове тісто борошно та покладіть на дошку або стільницю. Розділіть тісто на вареник на кілька частин, кожну з них по черзі розкачуйте скалкою та вичавлюйте склянкою круглі варенички. Наріжте цибулю кубиками, обсмажте разом з курячим фаршем на сковорідці до готовності. Заправте начинку спеціями та перемішайте. Викладіть чайну ложку начинки в центр варенички та защепіть краї формуючи вареник. Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності 3-4 хвилин. Змастіть вершковим маслом або смаженою цибулькою та подавайте до столу.