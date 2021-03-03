Вкусные вареники с творогом и маком по рецепту Евгения Клопотенко
Талантливый украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить на Масленицу вареники с творогом и маком. Запишите себе рецепт.
Источник:инстаграм Евгения Клопотенко
Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом ароматных вареников с творогом и маком, которые подают с соусом со сметаной, сгущенного молока, украшенные лимонной цедрой. Чтобы тесто было нежным готовьте без добавления яиц.
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Рецепт вареников
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Разогрейте в кастрюле воду (70-80 градусов).
- В чашу комбайна выложите муку, добавьте горячую воду, соль, щепотку сахара, подсолнечное масло, перемешайте. Замесите тесто. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 20-30 минут.
- Достаньте тесто из холодильника, раскатайте корж 1-2 мм. С помощью стакана сделайте кружочки из теста. На один край выложите начинку, другим – заверните, сформируйте вареники.
- В кастрюле с кипятком отварите вареники.
Как приготовить начинку
- Тщательно помойте мак. В миске смешайте с одной столовой ложкой сахара. Измельчите в кофемолке.
- В миске мак смешайте с творогом, добавьте сахар, яйцо. Перемешайте до однородной консистенции.
Как приготовить соус
- Для приготовления соуса в миске соедините сметану со сгущенным молоком, перемешайте и полейте готовые вареники.
- Помойте лимон, на крупной терке натрите цедру.
- Выложите готовые вареники в тарелку, сверху выложите соус, украсьте лимонной цедрой. Приятного аппетита!
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