Талантливый украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить на Масленицу вареники с творогом и маком. Запишите себе рецепт.

Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом ароматных вареников с творогом и маком, которые подают с соусом со сметаной, сгущенного молока, украшенные лимонной цедрой. Чтобы тесто было нежным готовьте без добавления яиц.

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Рецепт вареников

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров горячей воды;

– 4 столовые ложки подсолнечного масла;

– 1 щепотка сахара;

– ½ чайная ложка соли.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Разогрейте в кастрюле воду (70-80 градусов). В чашу комбайна выложите муку, добавьте горячую воду, соль, щепотку сахара, подсолнечное масло, перемешайте. Замесите тесто. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 20-30 минут. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте корж 1-2 мм. С помощью стакана сделайте кружочки из теста. На один край выложите начинку, другим – заверните, сформируйте вареники. В кастрюле с кипятком отварите вареники.

Как приготовить начинку

Ингредиенты:

– 500 граммов творога (9%);

– 1 яйцо;

– 5 столовых ложек мака;

– 3 столовые ложки сахара.

Тщательно помойте мак. В миске смешайте с одной столовой ложкой сахара. Измельчите в кофемолке. В миске мак смешайте с творогом, добавьте сахар, яйцо. Перемешайте до однородной консистенции.

Как приготовить соус

Ингредиенты:

– 2-3 столовые ложки сметаны 15-25%;

– 2-3 столовые ложки сгущенного молока;

– 1 лимон.