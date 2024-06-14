Ваши родные будут в восторге: приготовьте вкуснейшие сладкие вареники с вишнями
14 июня 2024, 16:55Читати новину українською
Источник:Shuba
Вареники с вишнями, пожалуй, любят все. По этому рецепту они получаются очень вкусными и сочными.
Тесто для этих вареников готовится на кипятке. Оно будет особенно нежным.
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Вареники с вишнями
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 5
– 500 граммов муки;
– 500 граммов семолы;
– 700 миллилитров кипятка;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 10 граммов соли.
Для начинки:
– вишня по вкусу;
– сахар по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте всю муку, влейте 600 миллилитров кипятка и масло. Остальной кипяток добавляйте постепенно, контролируя консистенцию. Тесто должно быть очень эластичным.
- Добавьте соль, домешайте, замотайте пленкой и положите в холодильник до полного остывания.
- Для начинки помойте вишни, уберите косточки, присыпьте сахаром и слегка подморозьте.
- Тонко раскатайте тесто, вырежьте кружочки и налепите вареники.
- Варите в кипятке до готовности. Подавайте вареники со сметаной.