Ваши родные будут в восторге: приготовьте вкуснейшие сладкие вареники с вишнями

14 июня 2024, 16:55
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Источник:

Shuba

Вареники с вишнями, пожалуй, любят все. По этому рецепту они получаются очень вкусными и сочными.

Тесто для этих вареников готовится на кипятке. Оно будет особенно нежным.

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Вареники с вишнями

  • Время: 2 часа 30 минут
  • Порций: 5
Ингредиенты для теста:
– 500 граммов муки;
– 500 граммов семолы;
– 700 миллилитров кипятка;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 10 граммов соли.
Для начинки:
– вишня по вкусу;
– сахар по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте всю муку, влейте 600 миллилитров кипятка и масло. Остальной кипяток добавляйте постепенно, контролируя консистенцию. Тесто должно быть очень эластичным.
  2. Добавьте соль, домешайте, замотайте пленкой и положите в холодильник до полного остывания.
  3. Для начинки помойте вишни, уберите косточки, присыпьте сахаром и слегка подморозьте.
  4. Тонко раскатайте тесто, вырежьте кружочки и налепите вареники.
  5. Варите в кипятке до готовности. Подавайте вареники со сметаной.
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Автор: Ольга Котів