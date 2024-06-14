Тісто для цих вареників готується на окропі. Воно буде особливо ніжним.

Буде смачно Ідеальна випічка вихідного дня: готуємо полуничний тарт, який здивує ваших рідних

Вареники з вишнями

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Змішайте все борошно, влийте 600 мілілітрів окропу та олію. Решту окропу додавайте поступово, контролюючи консистенцію. Тісто має бути дуже еластичним.
  2. Додайте сіль, домішайте, замотайте плівкою і покладіть в холодильник до повного вистигання.
  3. Для начинки помийте вишні, приберіть кісточки, присипте цукром та злегка підморозьте.
  4. Тонко розкачайте тісто, виріжте кружечки та наліпіть вареники.
  5. Варіть в окропі до готовності. Подавайте вареники зі сметаною.