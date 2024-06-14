Тісто для цих вареників готується на окропі. Воно буде особливо ніжним.

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Вареники з вишнями

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

– 500 грамів семоли;

– 700 мілілітрів окропу;

– 50 мілілітрів олії;

– 10 грамів солі.

Для начинки:

– вишня до смаку;

– цукор до смаку.

Приготування:

Змішайте все борошно, влийте 600 мілілітрів окропу та олію. Решту окропу додавайте поступово, контролюючи консистенцію. Тісто має бути дуже еластичним. Додайте сіль, домішайте, замотайте плівкою і покладіть в холодильник до повного вистигання. Для начинки помийте вишні, приберіть кісточки, присипте цукром та злегка підморозьте. Тонко розкачайте тісто, виріжте кружечки та наліпіть вареники. Варіть в окропі до готовності. Подавайте вареники зі сметаною.

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