Тесто для этих вареников готовится на кипятке. Оно будет особенно нежным.

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Вареники с вишнями

  • Время: 2 часа 30 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Смешайте всю муку, влейте 600 миллилитров кипятка и масло. Остальной кипяток добавляйте постепенно, контролируя консистенцию. Тесто должно быть очень эластичным.
  2. Добавьте соль, домешайте, замотайте пленкой и положите в холодильник до полного остывания.
  3. Для начинки помойте вишни, уберите косточки, присыпьте сахаром и слегка подморозьте.
  4. Тонко раскатайте тесто, вырежьте кружочки и налепите вареники.
  5. Варите в кипятке до готовности. Подавайте вареники со сметаной.