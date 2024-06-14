Тесто для этих вареников готовится на кипятке. Оно будет особенно нежным.
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Вареники с вишнями
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Смешайте всю муку, влейте 600 миллилитров кипятка и масло. Остальной кипяток добавляйте постепенно, контролируя консистенцию. Тесто должно быть очень эластичным.
- Добавьте соль, домешайте, замотайте пленкой и положите в холодильник до полного остывания.
- Для начинки помойте вишни, уберите косточки, присыпьте сахаром и слегка подморозьте.
- Тонко раскатайте тесто, вырежьте кружочки и налепите вареники.
- Варите в кипятке до готовности. Подавайте вареники со сметаной.