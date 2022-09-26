Бульон своим неповторимым вкусом и ароматом покорил вкусы миллионов людей по всему миру. Вкусное наваристое блюдо даже способно придавать силы больным и согревает в холодную и сырую погоду.

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У каждого из нас есть свой секрет приготовления этого супа, но есть универсальные советы, которые следует взять на вооружение каждой хозяйке.

Добавляем в бульон уксус

История бульона тянется уже несколько веков, он быстро набрал популярность, а его рецепт видоизменялся в каждом регионе. Каждая хозяйка стремилась усовершенствовать его вкус и придать ему неповторимых ноток.

Открываем новые секреты привычного блюда / Фото Pixabay

Еще один эффект, который пытались достичь хозяйки – усилить вкус блюда. Путем экспериментов им удалось выяснить, что лучше всего для этого подходит уксус – как спиртовой, так и винный.

На первый взгляд, добавление уксуса в бульон – неожиданная идея. Впрочем, небольшой порции уксуса достаточно, чтобы сделать бульон насыщеннее и густее.

Уксусная кислота хорошо растворяет хрящи и соединительные ткани и ускоряет процесс образования желатина. Также вкус блюда станет эфирным и ярко выраженным.

Добавлять яблочный, винный или спиртовой уксус следует в следующих пропорциях: чайная ложка на 5 – 8 литров блюда. Лучше добавить уксус небольшими порциями во время варки и пробовать блюдо на вкус.