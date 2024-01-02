Его съедят до последней капли: давний рецепт вкуснейшего капустника
2 января 2024, 13:15Читати новину українською
Источник:Мирослава Пекарюк
Многие украинцы хорошо знают капустняк. Его слегка кисленький вкус нравится едва ли не каждому человеку.
Участница "МастерШеф" Мирослава Пекарюк рассказала свой рецепт капустника. В нем используется квашеная капуста, которая придает блюду особый вкус.
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Рецепт правильного капустника
- Время: 1 час
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 500 граммов квашеной капусты;
– 600 граммов свиных ребер;
– 200 граммов копченых ребер;
– 2 луковицы;
– 1 морковка;
– корень петрушки (сушеный или свежий), черный перец горошком, лавровый лист;
– сметана 20%;
– петрушка, укроп;
– соль;
– перец;
– 5 картофелин.
Приготовление:
- Нарежьте свиные ребра и положите в кастрюлю вместе очищенной целой луковицей, лавровым листом, перцем горошком и корнем петрушки. Залейте холодной водой, накройте крышкой и поставьте вариться на медленный огонь.
- Отдельно поставьте вариться картофель в мундирах.
- Натрите морковь, нарежьте копченые ребра, а второй лук измельчите.
- На разогретой сковороде обжарьте копченые ребра до румяности, добавьте лук, обжарьте еще чуть-чуть, после чего добавьте морковь, соль, перец, квашеную капусту. Потушите, а потом влейте немного бульона и продолжайте тушить.
- Бульон посолите, доведите до готовности и процедите. Переложите в бульон отварные ребра, капусту и варите до готовности – капуста должна быть мягкой.
- Отделите мясо от костей, добавьте в капустник сметану, очищенный вареный картофель, зелень и ешьте.