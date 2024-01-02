Его съедят до последней капли: давний рецепт вкуснейшего капустника

2 января 2024, 13:15
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Мирослава Пекарюк

Многие украинцы хорошо знают капустняк. Его слегка кисленький вкус нравится едва ли не каждому человеку.

Участница "МастерШеф" Мирослава Пекарюк рассказала свой рецепт капустника. В нем используется квашеная капуста, которая придает блюду особый вкус.

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Рецепт правильного капустника

  • Время: 1 час
  • Порций: 10

Ингредиенты:
– 500 граммов квашеной капусты;
– 600 граммов свиных ребер;
– 200 граммов копченых ребер;
– 2 луковицы;
– 1 морковка;
– корень петрушки (сушеный или свежий), черный перец горошком, лавровый лист;
– сметана 20%;
– петрушка, укроп;
– соль;
– перец;
– 5 картофелин.

Приготовление:

  1. Нарежьте свиные ребра и положите в кастрюлю вместе очищенной целой луковицей, лавровым листом, перцем горошком и корнем петрушки. Залейте холодной водой, накройте крышкой и поставьте вариться на медленный огонь.
  2. Отдельно поставьте вариться картофель в мундирах.
  3. Натрите морковь, нарежьте копченые ребра, а второй лук измельчите.
  4. На разогретой сковороде обжарьте копченые ребра до румяности, добавьте лук, обжарьте еще чуть-чуть, после чего добавьте морковь, соль, перец, квашеную капусту. Потушите, а потом влейте немного бульона и продолжайте тушить.
  5. Бульон посолите, доведите до готовности и процедите. Переложите в бульон отварные ребра, капусту и варите до готовности – капуста должна быть мягкой.
  6. Отделите мясо от костей, добавьте в капустник сметану, очищенный вареный картофель, зелень и ешьте.

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Автор: Ольга Котів