Учасниця "МастерШеф" Мирослава Пекарюк розповіла свій рецепт капусняку. У ньому використовується квашена капуста, яка надає страві особливого смаку.
Варто спробувати 15 хвилин – і готово: геніальна намазка з оселедця та плавленого сиру
Рецепт правильного капусняку
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Приготування:
- Наріжте свинячі ребра та покладіть в каструлю разом очищеною цілою цибулиною, лавровим листом, перцем горошком і коренем петрушки. Залийте все холодною водою, накрийте кришкою і поставте варитись на повільний вогонь.
- Окремо поставте варитись картоплю в мундирах.
- Натріть моркву, наріжте копчені ребра, а другу цибулю подрібніть.
- На розігрітій пательні обсмажте копчені ребра до рум'яності, додайте цибулю, обсмажте ще трохи, після чого додайте моркву, сіль, перець, квашену капусту. Потушкуйте, а пізніше влийте трохи бульйону і продовжте тушкувати.
- Бульйон посоліть, доведіть до готовності та процідіть. Перекладіть в бульйон відварені ребра, капусту і варіть до готовності – капуста має бути м'якою
- Відділіть м'ясо від кісток, додайте у капусняк сметану, очищену варену картоплю, зелень і смакуйте.