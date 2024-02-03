Сливочный соус сделает с картофелем настоящее чудо. А чеснок и лук добавят немного пикантности.
Стоит попробовать Вы забудете о солянке: готовим боб левеш – нереально вкусное блюдо закарпатской кухни
Картофель со сливками и чесноком
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Картофель нарежьте средними кубиками. Отварите в подсоленной воде. Когда картофель будет готов, слейте с него воду.
- Налейте масло на сковороду, положите туда измельченный лук и обжаривайте его 6 минут на среднем огне.
- Затем налейте сливки или сметану, выдавите чеснок и добавьте измельченный укроп. Перемешивая, доведите до кипения и тушите еще 1 – 2 минуты.
- Перелейте соус к картофелю и перемешайте.