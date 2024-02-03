Сливочный соус сделает с картофелем настоящее чудо. А чеснок и лук добавят немного пикантности.

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Картофель со сливками и чесноком

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Картофель нарежьте средними кубиками. Отварите в подсоленной воде. Когда картофель будет готов, слейте с него воду.
  2. Налейте масло на сковороду, положите туда измельченный лук и обжаривайте его 6 минут на среднем огне.
  3. Затем налейте сливки или сметану, выдавите чеснок и добавьте измельченный укроп. Перемешивая, доведите до кипения и тушите еще 1 – 2 минуты.
  4. Перелейте соус к картофелю и перемешайте.