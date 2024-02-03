Вершковий соус зробить з картоплею справжнє чудо. А часник та цибуля додадуть трохи пікантності.
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Картопля з вершками та часником
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Картоплю наріжте середніми кубиками. Відваріть у підсоленій воді. Коли картопля буде готовою, злийте з неї воду.
- Налийте олію на пательню, покладіть туди подрібнену цибулю та обсмажуйте її 6 хвилин на середньому вогні.
- Потім налийте вершки чи сметану, видавіть часник та додайте подрібнений кріп. Перемішуючи, доведіть до кипіння та тушкуйте ще 1 – 2 хвилини.
- Перелийте соус до картоплі та перемішайте.