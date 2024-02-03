Вершковий соус зробить з картоплею справжнє чудо. А часник та цибуля додадуть трохи пікантності.

Варто спробувати Ви забудете про солянку: готуємо боб левеш – нереально смачну страву закарпатської кухні

Картопля з вершками та часником

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Картоплю наріжте середніми кубиками. Відваріть у підсоленій воді. Коли картопля буде готовою, злийте з неї воду.
  2. Налийте олію на пательню, покладіть туди подрібнену цибулю та обсмажуйте її 6 хвилин на середньому вогні.
  3. Потім налийте вершки чи сметану, видавіть часник та додайте подрібнений кріп. Перемішуючи, доведіть до кипіння та тушкуйте ще 1 – 2 хвилини.
  4. Перелийте соус до картоплі та перемішайте.