Такой картошки вы еще точно не ели: рецепт со сливками и чесноком
3 февраля 2024, 21:35Читати новину українською
Источник:mil_alexx
Обычный вареный картофель можно сделать необычайно вкусным. Воспользуйтесь этим рецептом и убедитесь сами.
Сливочный соус сделает с картофелем настоящее чудо. А чеснок и лук добавят немного пикантности.
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Картофель со сливками и чесноком
- Время: 30 минут
- Порций: 6
– 1,5 – 2 килограмма картофеля;
– 200 граммов лука;
– 250 – 300 миллилитров сливок или жидкой сметаны 10 – 15%;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 30 – 40 граммов укропа;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель нарежьте средними кубиками. Отварите в подсоленной воде. Когда картофель будет готов, слейте с него воду.
- Налейте масло на сковороду, положите туда измельченный лук и обжаривайте его 6 минут на среднем огне.
- Затем налейте сливки или сметану, выдавите чеснок и добавьте измельченный укроп. Перемешивая, доведите до кипения и тушите еще 1 – 2 минуты.
- Перелейте соус к картофелю и перемешайте.