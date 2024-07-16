Вы тоже будете так делать: почему в ресторанах яйца не варят, а выключают воду, когда закипит
Варка яиц выглядит очень простой, однако даже здесь есть свои секреты. Некоторыми пользуются даже признанные шеф-повара!
Как варят яйца в ресторанах
Обычно мы варим яйца в кипящей воде 10 минут или меньше, рассказывает Вкусно 24. Все зависит от того, какой желток хотим получить. Однако в ресторанах это делают по-другому.
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Яйца кладут в холодную воду и выключают огонь, как только вода закипит. После этого яйца держат 10 минут в горячей воде и 1 минуту в холодной.
Что дает такой способ приготовления
Здесь весь секрет также заключается в желтке. Если приготовить вареные яйца таким образом, то он получится нежным и в меру мягким.
Попробуйте воспользоваться этим лайфхаком и приготовить вареные яйца именно таким образом. Часто хозяйки остаются довольны и в дальнейшем готовят их только так.Это спасение в жару: рецепт