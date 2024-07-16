Як варять яйця у ресторанах

Зазвичай ми варимо яйця у киплячій воді 10 хвилин або менше, розповідає Смачно 24. Усе залежить від того, який жовток хочемо отримати. Однак в ресторанах це роблять по-іншому.

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Яйця кладуть в холодну воду та вимикають вогонь, як тільки вода закипить. Після цього яйця тримають 10 хвилин у гарячій воді та 1 хвилину у холодній.

Що дає такий спосіб приготування

Тут весь секрет також полягає у жовтку. Якщо приготувати варені яйця у такий спосіб, то він вийде ніжним та в міру м'яким.

Спробуйте скористатися цим лайфхаком та приготувати варені яйця саме у такий спосіб. Часто господині залишаються задоволеними та надалі готують їх лише так.

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