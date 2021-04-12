Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом ватрушок, які ви з легкістю приготуєте вдома. Запишіть собі рецепт.

Ароматні, пухкі ватрушки з домашнім сиром та лимонною цедрою сподобаються дітям і дорослим. Яна Балог розповідає як приготувати булочки, у які ви закохаєтесь.

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Ватрушки з домашнім сиром

Інгредієнти для опари:

– 110 мілілітрів молока;

– 5 грамів сухих дріжджів;

– 40 грамів цукру;

– 50 грамів пшеничного борошна.

Інгредієнти для тіста:

– опара;

– 200-220 грамів пшеничного борошна;

– 1 яйце;

– 1 жовток;

– 40 грамів вершкового масла 82%;

– дрібка солі;

Інгредієнти для начинки:

– 200 грамів домашнього сиру;

– 3 столові ложки сметани 15-20%;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 3 столові ложки цукрової пудри;

– цедра лимону.

Для тих, хто не вживає молочні продукти або без глютену, найкраще – замінити на безлактозні.

На ринку є безліч безлактозних продуктів у доступній формі за адекватною ціною: молоко, сметана, сир. Які прекрасно замінюють лактозні продукти. Щодо глютену тут складніше. Готуючи на безглютеновому борошні потрібно розуміти, що тісто не вийде таке ж м'яке та пухке, – зазначила Яна Балог.

Порції: 7 ватрушок – 95 грамів