Як приготувати смачні ватрушки: рецепт від Яни Балог
Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом ватрушок, які ви з легкістю приготуєте вдома. Запишіть собі рецепт.
Джерело:інстаграм Яни Балог
Ароматні, пухкі ватрушки з домашнім сиром та лимонною цедрою сподобаються дітям і дорослим. Яна Балог розповідає як приготувати булочки, у які ви закохаєтесь.
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Ватрушки з домашнім сиром
Для тих, хто не вживає молочні продукти або без глютену, найкраще – замінити на безлактозні.
На ринку є безліч безлактозних продуктів у доступній формі за адекватною ціною: молоко, сметана, сир. Які прекрасно замінюють лактозні продукти. Щодо глютену тут складніше. Готуючи на безглютеновому борошні потрібно розуміти, що тісто не вийде таке ж м'яке та пухке, – зазначила Яна Балог.
Порції: 7 ватрушок – 95 грамів
- Для приготування опари з’єднайте у мисці тепле молоко, дріжджі, цукор та борошно. Залиште при кімнатній температурі на 20-25 хвилин.
- У готову опару додайте яйця, жовток, сіль, борошно, додайте вершкове масло.
- Замісіть тісто. Накрийте рушником, залиште при кімнатній температурі. Тісто повинно збільшитись у два рази.
- Для приготування начинки домашній сир пропустіть через сито, викладіть у миску, додайте сметану, крохмаль, цукрову пудру, лимонну цедру, перемішайте.
- З тіста сформуйте кульки, залиште на 10-15 хвилин. За допомогою склянки всередині зробіть поглиблення, викладіть начинку. Змастіть збитим жовтком з молоком.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, булочки викладіть на деко, відправте запікатись протягом 15 хвилин.
- Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку. Смачного!
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