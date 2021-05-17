Випічка може бути смачною та корисною навіть якщо у ній не має звичних нам інгредієнтів для десерту: вершкового масла, яєць чи коров'ячих вершків.

Читайте також No waste: Ольга Мартиновська розповіла, що приготувати із залишків продуктів

Для приготування смачного лимонного тарту вам потрібно мінімум зусиль та трішки часу. Веганський тарт закохає вас з першого шматочка!

Рецепт веганського лимонного тарту

Інгредієнти для основи:

– 190 г борошна;

– 40 г цукрової пудри;

– 100 г веганського масла;

– 30 г рослинного молока (мигдалевого).

Для крему:

– 300 г рослинного молока (мигдалевого);

– 200 мл кокосового молока з банки;

– 2 ст. л лимонної цедри;

– сік двох лимонів;

– 20 г кукурудзяного крохмалю;

– 5 г агар-агару;

– 5 ст. л цукрової пудри;

– 5 капель жовтого харчового барвника.