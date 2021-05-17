Випічка може бути смачною та корисною навіть якщо у ній не має звичних нам інгредієнтів для десерту: вершкового масла, яєць чи коров'ячих вершків.

Читайте також No waste: Ольга Мартиновська розповіла, що приготувати із залишків продуктів

Для приготування смачного лимонного тарту вам потрібно мінімум зусиль та трішки часу. Веганський тарт закохає вас з першого шматочка!

Рецепт веганського лимонного тарту

  1. Для приготування основи тарта змішайте масло з цукровою пудрою. В готову масу просійте через сито борошно та влийте мигдалеве молоко. Замісіть однорідне тісто.
  2. Сформуйте з тіста кулю, загорніть у шар харчової плівки та відправте в холодильник відпочити на кілька годин.
  3. Охолоджене тісто розкачайте в тонкий пласт, перекладіть на деко попередньо змащене маслом та зріжте зайві бортики. Знову відправте тісто у формі в холодильник на 30 хвилин.
  4. Розігрійте духовку до 150 градусів. 
  5. Зробіть на тісті дірочки виделкою, щоб при випіканні воно не піднялося.
  6. Випікайте корж для тарту 45 – 60 хвилин до готовності.
  7. Для приготування лимонного крему нагрійте в каструлі кокосове молоко.
  8. В окремій мисці змішайте кукурудзяний крохмаль, агар-агар, цукрову пудру та рослинне молоко.
  9. Додайте в каструлю отриману суміш, лимонний сік, цедру та варіть крем до загущування на маленькому вогні.
  10. Додайте до крему барвник, перемішайте та зніміть з вогню.
  11. Процідіть крем через сито, щоб позбутися цедри лимона.
  12. Вилийте крем на основу для тарта та залишіть випічку охолоджуватися при кімнатній температурі на 30 хвилин.
  13. Охолоджений лимонний тарт відправте в холодильник на 3 – 4 години. Випічка готова. Смачного!