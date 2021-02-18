Швейцарський гігант Nestle працює над випуском нової лінійки молочного веганського шоколаду KitKat.

Популярна компанія Nestle розвиватиме нову лінійку продукції, а точніше свій перший веганський молочний шоколад. Оскільки компанія виходить за межі альтернатив м’ясних продуктів відтепер свою продукцію від харчового гіганта зможуть скуштувати й вегани.

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Цього року швейцарська компанія Nestle розпочне пропонувати бари KitKat на рослинній основі під назвою KitKat V, – прокоментував керівник кондитерського бізнесу Nestle Олександр фон Майло.

Сам продукт буде продаватися онлайн та у вибраних магазинах декількох країн, включаючи Великобританію, як пробний запуск перед можливим масштабним випуском.

Веганський батончик/Nestle

Технологія виготовлення нового веганського шоколаду з суміші на основі рису як замінника молока зайняла близько двох років. Основна проблема у виборі альтернатив молочному шоколаду полягає в тому, щоб він добре поєднувався з какао та цукром для отримання кремової текстури.

Інші замінники, такі як соєві або мигдальні суміші, можуть створювати неприємні ноти, – зазначив Олександр фон Майо.

Оскільки попит на продукти рослинного походження зростає скрізь, виробництво нового KitKat був логічним вибором, оскільки це, безумовно, найбільший світовий бренд.