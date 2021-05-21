Тако – мексиканское блюдо, которое готовят из тортильи и начинки. Обычно добавляют овощи, жареное мясо, рыбу, фасоль, нут с добавлением острого соуса гуакамоле. Вы можете добавить любой любимый соус и овощи. Нут заранее замочите на ночь или используйте консервированный.

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Веганский тако с нутом и томатами

  1. Нут процедите, тщательно промойте.
  2. В миске смешайте соевый соус с лимонным соком, добавьте нут, перец, специи, перемешайте до однородной консистенции.
  3. Противень выстелите пергаментом, выложите массу с нутом, запекайте в течение 30 минут в духовке при температуре 200 градусов.
  4. Отдельно разогрейте тортильи в духовке при температуре 180 градусов в течение 7-10 минут.
  5. Томаты помойте, нарежьте кольцами.
  6. Руколу тщательно помойте.
  7. В тортильи выложите гуакамоле, запеченный нут, сверху выложите томаты и руколу. Приятного аппетита!