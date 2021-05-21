Тако – мексиканское блюдо, которое готовят из тортильи и начинки. Обычно добавляют овощи, жареное мясо, рыбу, фасоль, нут с добавлением острого соуса гуакамоле. Вы можете добавить любой любимый соус и овощи. Нут заранее замочите на ночь или используйте консервированный.
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Веганский тако с нутом и томатами
- Нут процедите, тщательно промойте.
- В миске смешайте соевый соус с лимонным соком, добавьте нут, перец, специи, перемешайте до однородной консистенции.
- Противень выстелите пергаментом, выложите массу с нутом, запекайте в течение 30 минут в духовке при температуре 200 градусов.
- Отдельно разогрейте тортильи в духовке при температуре 180 градусов в течение 7-10 минут.
- Томаты помойте, нарежьте кольцами.
- Руколу тщательно помойте.
- В тортильи выложите гуакамоле, запеченный нут, сверху выложите томаты и руколу. Приятного аппетита!