Тако – мексиканська страва, яку готують з тортильї та начинки. Зазвичай додають овочі, смажене м'ясо, рибу, квасолю, нут з додаванням гострого соусу гуакамоле. Ви можете додати будь-який улюблений соус та овочі. Нут заздалегідь замочіть на ніч або використовуйте консервований.

Читайте також Як приготувати гуакамоле: домашній рецепт

Веганський тако з нутом і томатами

  1. Нут процідіть, ретельно промийте.
  2. У мисці змішайте соєвий соус з лимонним соком, додайте нут, перець, спеції, перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Деко вистеліть пергаментом, викладіть нут, запікайте протягом 30 хвилин у духовці при температурі 200 градусів.
  4. Окремо розігрійте тортильї у духовці при температурі 180 градусів протягом 7-10 хвилин.
  5. Томати помийте, наріжте кільцями.
  6. Руколу ретельно помийте.
  7. У тортильї викладіть гуакамоле, запечений нут, зверху викладіть томати та руколу. Смачного!