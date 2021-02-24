Известный английский шеф-повар Джейми Оливер поделился с читателями рецептом вкусной пасты с овощами, творогом и базиликом. Мы уверены, что это блюдо понравится всем.

Джейми Оливер предлагает приготовить вегетарианскую пасту с творогом и базиликом. Вкусное и сытное блюдо, которое вы можете приготовить на обед или ужин. Читайте также Фокачча со стручковой фасолью: рецепт Джейми Оливера Рецепт вегетарианской пасты Ингредиенты:

– 300 граммов макарон (конкильи или ракушки);

– 250 граммов томатов черри;

– 2 луковицы;

– 2 кабачка;

– 4 зубчика чеснока;

– 3 шт. сладкого перца (разного цвета);

– оливковое масло;

– 30 граммов свежего базилика;

– морская соль;

– 4 столовые ложки творога. Для приготовления пасты в кастрюле с кипятком отварите макароны. Готовьте в течение 10 минут. Очистите лук, нарежьте ломтиками. Чеснок очистите, измельчите ножом. Свежий базилик помойте, измельчите ножом. На сковороде с оливковым маслом обжарьте лук с чесноком, добавьте базилик, тушите в течение 5 минут. Перец помойте, очистите от косточек, нарежьте кубиками. Кабачки помойте, нарежьте кубиками, выложите на сковороду. Готовьте в течение 10 минут. Помойте помидоры, выложите на сковороду с овощами, добавьте соль, перец, перемешайте, тушите еще несколько минут. В миске смешайте базилик с солью, добавьте оливковое масло, перемешайте, выложите на сковороду, добавьте творог, перемешайте все овощи. Выложите на тарелку макароны, добавьте готовые овощи, украсьте листьями базилика. Приятного аппетита! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver)