Как приготовить вегетарианскую пасту: рецепт Джейми Оливера
Известный английский шеф-повар Джейми Оливер поделился с читателями рецептом вкусной пасты с овощами, творогом и базиликом. Мы уверены, что это блюдо понравится всем.
Источник:Инстаграм Джейми Оливера
Джейми Оливер предлагает приготовить вегетарианскую пасту с творогом и базиликом. Вкусное и сытное блюдо, которое вы можете приготовить на обед или ужин.
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Рецепт вегетарианской пасты
- Для приготовления пасты в кастрюле с кипятком отварите макароны. Готовьте в течение 10 минут.
- Очистите лук, нарежьте ломтиками. Чеснок очистите, измельчите ножом.
- Свежий базилик помойте, измельчите ножом.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте лук с чесноком, добавьте базилик, тушите в течение 5 минут.
- Перец помойте, очистите от косточек, нарежьте кубиками.
- Кабачки помойте, нарежьте кубиками, выложите на сковороду. Готовьте в течение 10 минут.
- Помойте помидоры, выложите на сковороду с овощами, добавьте соль, перец, перемешайте, тушите еще несколько минут.
- В миске смешайте базилик с солью, добавьте оливковое масло, перемешайте, выложите на сковороду, добавьте творог, перемешайте все овощи.
- Выложите на тарелку макароны, добавьте готовые овощи, украсьте листьями базилика. Приятного аппетита!
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