Відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом смачної пасти з овочами, домашнім сиром та базиліком. Ми впевнені, що ця страва сподобається усім.

Джеймі Олівер пропонує приготувати вегетаріанську пасту з домашнім сиром та базиліком. Смачна і ситна страва, яку ви можете приготувати на обід або вечерю. Читайте також Фокача зі стручковою квасолею: рецепт Джеймі Олівера Рецепт вегетаріанської пасти Інгредієнти:

– 300 грамів макаронів (мушлі);

– 250 грамів томатів чері;

– 2 цибулі;

– 2 кабачки;

– 4 зубчики часнику;

– 3 шт. солодкого перцю (різного кольору);

– оливкова олія;

– 30 грамів свіжого базиліку;

– морська сіль;

– 4 столові ложки домашнього сиру. Для приготування пасти у каструлі з окропом відваріть макарони. Готуйте протягом 10 хвилин. Почистіть цибулю, наріжте скибочками. Часник почистіть, подрібніть ножем. Свіжий базилік помийте, подрібніть ножем. На пательні з оливковою олією обсмажте цибулю з часником, додайте базилік, тушкуйте протягом 5 хвилин. Перець помийте, почистіть від кісточок. наріжте кубиками. Кабачки помийте, наріжте кубиками, викладіть на пательню. Готуйте протягом 10 хвилин. Помийте томати, викладіть на пательню з овочами, додайте сіль, перець, перемішайте, тушкуйте ще декілька хвилин. У мисці змішайте базилік з сіллю, додайте оливкову олію, перемішайте, викладіть на пательню, додайте домашній сир, перемішайте усі овочі. Викладіть на тарілку макарони, додайте готові овочі, задекоруйте листям базиліку. Смачного! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver)