Вегетаріанські супи: домашні рецепти на будь-який смак
До вашої уваги рецепти смачних і корисних овочевих супів на кожен день. Подробиці – читайте у матеріалі.
Гарячі супи – ідеальна страва, щоб зігрітися в холодну погоду. Smachno News підготували для вас три рецепти овочевих супів: суп з сочевиці з грибами, з цвітною капустою, сирний суп з локшиною і броколі, , які ви з легкістю приготуєте вдома.
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Суп-пюре з сочевиці з грибами
Суп-пюре з сочевиці з грибами
- Для приготування супу ретельно промийте сочевицю, варіть у каструлі на маленькому вогні.
- Почистіть цибулю, моркву, наріжте цибулю кубиками, моркву натріть на грубій тертці.
- Гриби помийте, наріжте скибочками.
- Помийте петрушку, подрібніть ножем.
- На пательні обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки, додайте гриби, обсмажте 5 хвилин до готовності.
- У каструлю з сочевицею, додайте цибулю, моркву, гриби, сіль, перець, варіть 15-25 хвилин до готовності. Зніміть з вогню, подрібніть суп блендером, задекоруйте петрушкою. Подавайте суп з хлібом або сухариками.
Суп з цвітною капустою
Суп з цвітною капустою
- Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками. У каструлю з водою викладіть картоплю, варіть на середньому вогні.
- Почистіть цибулю, моркву, наріжте цибулю кубиками, моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте на пательні до золотої скоринки, викладіть у каструлю з картоплею.
- Цвітну капусту помийте, розділіть на суцвіття, викладіть у каструлю з супом, додайте сіль, перець, варіть 15-20 хвилин до готовності.
- Помийте петрушку, подрібніть ножем, додайте у суп. Зніміть з вогню, залиште на 5-7 хвилин.
Сирний суп з локшиною і броколі
Сирний суп з локшиною і броколі
- Для приготування супу помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками. У каструлю з водою викладіть картоплю, варіть на середньому вогні.
- Почистіть цибулю, моркву, наріжте цибулю кубиками, моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте на пательні до золотої скоринки, викладіть у каструлю з картоплею.
- Броколі помийте, розділіть на суцвіття.
- У каструлю з картоплею додайте цибулю, моркву, броколі, локшину, сіль, перець, лавровий лист, перемішайте, варіть 10-15 хвилин до готовності.
- Помийте петрушку, подрібніть ножем.
- Натріть на грубій тертці плавлений сир, додайте у суп, перемішайте, залиште на 5 хвилин.
- Перед подачею задекоруйте суп петрушкою. Смачного!
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