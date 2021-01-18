До вашої уваги рецепти смачних і корисних овочевих супів на кожен день. Подробиці – читайте у матеріалі.

Гарячі супи – ідеальна страва, щоб зігрітися в холодну погоду. Smachno News підготували для вас три рецепти овочевих супів: суп з сочевиці з грибами, з цвітною капустою, сирний суп з локшиною і броколі, , які ви з легкістю приготуєте вдома.

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Суп-пюре з сочевиці з грибами

Суп-пюре з сочевиці з грибами

Інгредієнти:

– 300 грамів сочевиці;

– 150 грамів грибів (печериці);

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– олія;

– петрушка;

– сіль, перець.

Для приготування супу ретельно промийте сочевицю, варіть у каструлі на маленькому вогні. Почистіть цибулю, моркву, наріжте цибулю кубиками, моркву натріть на грубій тертці. Гриби помийте, наріжте скибочками. Помийте петрушку, подрібніть ножем. На пательні обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки, додайте гриби, обсмажте 5 хвилин до готовності. У каструлю з сочевицею, додайте цибулю, моркву, гриби, сіль, перець, варіть 15-25 хвилин до готовності. Зніміть з вогню, подрібніть суп блендером, задекоруйте петрушкою. Подавайте суп з хлібом або сухариками.

Суп з цвітною капустою

Суп з цвітною капустою

Інгредієнти:

– 1 цвітна капуста;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 2-4 картоплини;

– соняшникова олія;

– петрушка;

– сіль, перець.

Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками. У каструлю з водою викладіть картоплю, варіть на середньому вогні. Почистіть цибулю, моркву, наріжте цибулю кубиками, моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте на пательні до золотої скоринки, викладіть у каструлю з картоплею. Цвітну капусту помийте, розділіть на суцвіття, викладіть у каструлю з супом, додайте сіль, перець, варіть 15-20 хвилин до готовності. Помийте петрушку, подрібніть ножем, додайте у суп. Зніміть з вогню, залиште на 5-7 хвилин.

Сирний суп з локшиною і броколі

Сирний суп з локшиною і броколі

Інгредієнти:

– 300 грамів картоплі;

– 150 грамів броколі;

– 90 грамів плавленого сиру;

– 100 грамів локшини;

– 1 морква;

– 2 цибулі;

– лавровий лист;

– соняшникова олія;

– петрушка;

– сіль, перець.