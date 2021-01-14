Как приготовить суп из зеленой чечевицы: рецепты на любой вкус
К вашему вниманию подборка рецептов вкусных и полезных супов из зеленой чечевицы. Как их правильно готовить – читайте далее в материале.
Чечевица является источником многих питательных веществ, особенно растительного белка, поэтому ее включают в рацион здорового питания и диет. Smachno News подготовил подборку рецептов супов из зеленой чечевицы, которые вы с легкостью приготовите дома.
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Суп из зеленой чечевицы с овощами
Суп из зеленой чечевицы с овощами
- Для приготовления супа помойте, почистите морковь, лук, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
- В кастрюлю с водой выложите лук, морковь, сельдерей, добавьте соль, перец, варите на среднем огне 20-25 минут. Тщательно промойте чечевицу, добавьте в кастрюлю с супом, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 10-15 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, украсьте листьями петрушки.
Суп из зеленой чечевицы с помидорами
Суп из зеленой чечевицы с помидорами
- Для приготовления супа тщательно промойте чечевицу. В кастрюле с водой варите 20 минут до готовности.
- Помойте, почистите картофель, перец, нарежьте кубиками, морковь, лук, нарежьте соломкой.
- Помидоры очистите от кожуры, натрите на крупной терке.
- На подсолнечном масле обжарьте на сковороде морковь, лук до золотистой корочки, добавьте помидоры, тушите 3-5 минут до готовности.
- В кастрюлю с чечевицей выложите картофель, тушенные овощи, добавьте соль, перец, варите на среднем огне 20 минут до готовности.
Суп из зеленой чечевицы с мидиями
Суп из чечевицы с мидиями
- Тщательно помойте чечевицу, в кастрюле с водой варите 20-25 минут до готовности.
- Помойте, очистите от кожуры картофель, нарежьте кубиками, морковь, лук, нарежьте соломкой.
- На сковороде обжарьте лук с морковью до золотистой корочки.
- В кастрюлю с чечевицей добавьте кубики картофеля, лук, морковь.
- Разморозьте заранее очищенные мидии, тщательно промойте водой. Выложите в кипящую воду, добавьте соль, варите на маленьком огне 4 минуты, выложите на тарелку. Важно! Если оставить мидии в кастрюле, они станут резиновыми.
- Овощи, картофель с луком измельчите в блендере. В суп-пюре, добавьте готовы мидии.
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Суп из зеленой чечевицы с грибами
Суп из зеленой чечевицы с грибами
- Для приготовления супа тщательно промойте чечевицу, поставьте на огонь кастрюлю с водой, варите чечевицу на среднем огне 15-20 минут.
- Помойте, почистите морковь, лук, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
- Грибы помойте, нарежьте ломтиками, добавьте к луку, тушите несколько минут.
- Картофель помойте, почистите от кожуры, нарежьте кубиками. В кастрюлю с водой выложите лук, морковь с грибами, добавьте картофель, соль, перец, варите на среднем огне 20-25 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, украсьте измельченной петрушкой.
Суп-пюре из зеленой чечевицы с курицей
Суп-пюре из зеленой чечевицы с курицей
- Для приготовления супа тщательно промойте чечевицу, поставьте на огонь кастрюлю с водой, варите чечевицу на среднем огне 15-20 минут.
- Помойте, почистите морковь, лук, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Куриное филе нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде до готовности.
- Картофель помойте, почистите от кожуры, нарежьте кубиками. В кастрюлю с водой выложите лук, морковь, картофель, соль, перец, варите на среднем огне 20-25 минут до готовности. В блендере измельчите овощи в суп-пюре. Выложите на тарелку, добавьте ломтики куриного филе. Приятного аппетита!
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