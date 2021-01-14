К вашему вниманию подборка рецептов вкусных и полезных супов из зеленой чечевицы. Как их правильно готовить – читайте далее в материале.

Чечевица является источником многих питательных веществ, особенно растительного белка, поэтому ее включают в рацион здорового питания и диет. Smachno News подготовил подборку рецептов супов из зеленой чечевицы, которые вы с легкостью приготовите дома. Читайте также Овощные супы-детокс с чечевицей, брокколи, морковью и имбирем: домашние рецепты Суп из зеленой чечевицы с овощами Суп из зеленой чечевицы с овощами Ингредиенты:

– 100 граммов зеленой чечевицы;

– 100 граммов сельдерея;

– 100 граммов моркови;

– 100 граммов лука;

– петрушка;

– соль, перец;

– чеснок. Для приготовления супа помойте, почистите морковь, лук, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. В кастрюлю с водой выложите лук, морковь, сельдерей, добавьте соль, перец, варите на среднем огне 20-25 минут. Тщательно промойте чечевицу, добавьте в кастрюлю с супом, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 10-15 минут до готовности. Выложите на тарелку, украсьте листьями петрушки. Суп из зеленой чечевицы с помидорами Суп из зеленой чечевицы с помидорами Ингредиенты:

– 150 граммов зеленой чечевицы;

– 200 граммов картофеля;

– 100 граммов моркови;

– 2 помидора;

– 100 граммов лука;

– 100 граммов сладкого красного перца;

– 2 ст. л подсолнечного масла;

– петрушка;

– соль, перец. Для приготовления супа тщательно промойте чечевицу. В кастрюле с водой варите 20 минут до готовности. Помойте, почистите картофель, перец, нарежьте кубиками, морковь, лук, нарежьте соломкой. Помидоры очистите от кожуры, натрите на крупной терке. На подсолнечном масле обжарьте на сковороде морковь, лук до золотистой корочки, добавьте помидоры, тушите 3-5 минут до готовности. В кастрюлю с чечевицей выложите картофель, тушенные овощи, добавьте соль, перец, варите на среднем огне 20 минут до готовности. Суп из зеленой чечевицы с мидиями Суп из чечевицы с мидиями Ингредиенты:

– 200 граммов зеленой чечевицы;

– 100 граммов мидий (очищенные замороженные);

– 100 граммов моркови;

– 150 граммов лука;

– 2 ст. л подсолнечного масла;

– петрушка;

– соль, перец. Тщательно помойте чечевицу, в кастрюле с водой варите 20-25 минут до готовности. Помойте, очистите от кожуры картофель, нарежьте кубиками, морковь, лук, нарежьте соломкой. На сковороде обжарьте лук с морковью до золотистой корочки. В кастрюлю с чечевицей добавьте кубики картофеля, лук, морковь. Разморозьте заранее очищенные мидии, тщательно промойте водой. Выложите в кипящую воду, добавьте соль, варите на маленьком огне 4 минуты, выложите на тарелку. Важно! Если оставить мидии в кастрюле, они станут резиновыми. Овощи, картофель с луком измельчите в блендере. В суп-пюре, добавьте готовы мидии. Читайте также Суп-пюре из брокколи и цветной капусты: домашние рецепты Суп из зеленой чечевицы с грибами Суп из зеленой чечевицы с грибами Ингредиенты:

– 100 граммов зеленой чечевицы;

– 100 граммов картофеля;

– 100 граммов моркови;

– 100 граммов лука;

– 50 грибов (шампиньоны);

– петрушка;

– соль, перец. Для приготовления супа тщательно промойте чечевицу, поставьте на огонь кастрюлю с водой, варите чечевицу на среднем огне 15-20 минут. Помойте, почистите морковь, лук, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Грибы помойте, нарежьте ломтиками, добавьте к луку, тушите несколько минут. Картофель помойте, почистите от кожуры, нарежьте кубиками. В кастрюлю с водой выложите лук, морковь с грибами, добавьте картофель, соль, перец, варите на среднем огне 20-25 минут до готовности. Выложите на тарелку, украсьте измельченной петрушкой. Суп-пюре из зеленой чечевицы с курицей Суп-пюре из зеленой чечевицы с курицей Ингредиенты:

– 150 граммов зеленой чечевицы;

– 200 граммов картофеля;

– 100 граммов моркови;

– 150 куриного филе;

– 100 граммов лука;

– 2 ст. л подсолнечного масла;

– петрушка;

– соль, перец; Для приготовления супа тщательно промойте чечевицу, поставьте на огонь кастрюлю с водой, варите чечевицу на среднем огне 15-20 минут. Помойте, почистите морковь, лук, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Куриное филе нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде до готовности. Картофель помойте, почистите от кожуры, нарежьте кубиками. В кастрюлю с водой выложите лук, морковь, картофель, соль, перец, варите на среднем огне 20-25 минут до готовности. В блендере измельчите овощи в суп-пюре. Выложите на тарелку, добавьте ломтики куриного филе. Приятного аппетита!