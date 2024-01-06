Эти продукты есть не только в холодильнике президента: идея простого ужина от Елены Зеленской
6 января 2024, 17:23Читати новину українською
Источник:ТСН
Вкусный ужин может быть простым и бюджетным. Попытайтесь угостить своих близких овощным пирогом.
Как его готовить показала первая леди Елена Зеленская. С этим рецептом у вас точно все получится.
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Вегетарианский закрытый пирог
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 зубчик чеснока;
– 6 – 7 картофелин;
– 200 граммов чечевицы;
– 50 грамм томатной пасты;
– 100 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- К отварному картофелю добавьте масло и сделайте пюре.
- Отварите до полуготовности чечевицу. Измельчите чеснок.
- Мелко нарежьте лук, поджарьте немного на половине масла, после чего добавьте морковь и пассируйте 5 – 7 минут.
- Добавьте томатную пасту, чеснок, отварную чечевицу и 100 миллилитров воды. Тушите несколько минут. Добавьте соль и перец.
- Выложите массу в форму, а сверху равномерно распределите картофельное пюре.
- Запекайте 20 – 25 минут при температуре 180 градусов до появления румяной корочки.