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Вегетаріанський закритий пиріг

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 1 зубчик часнику;

– 6 – 7 картоплин;

– 200 грамів сочевиці;

– 50 грамів томатної пасти;

– 100 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

До відвареної картоплі додайте олію та зробіть пюре. Відваріть до напівготовності сочевицю. Подрібніть часник. Дрібно наріжте цибулю, трохи підсмажте на половині олії, після чого додайте моркву та пасеруйте 5 – 7 хвилин. Додайте томатну пасту, часник, відварену сочевицю та 100 мілілітрів води. Тушкуйте декілька хвилин. Додайте сіль та перець. Викладіть масу у форму, а зверху рівномірно розподіліть картопляне пюре. Запікайте 20 – 25 хвилин за температури 180 градусів до появи рум'яної скоринки.

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