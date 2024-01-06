Як його готувати, показала перша леді Олена Зеленська. З цим рецептом у вас точно все вдасться.
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Вегетаріанський закритий пиріг
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- До відвареної картоплі додайте олію та зробіть пюре.
- Відваріть до напівготовності сочевицю. Подрібніть часник.
- Дрібно наріжте цибулю, трохи підсмажте на половині олії, після чого додайте моркву та пасеруйте 5 – 7 хвилин.
- Додайте томатну пасту, часник, відварену сочевицю та 100 мілілітрів води. Тушкуйте декілька хвилин. Додайте сіль та перець.
- Викладіть масу у форму, а зверху рівномірно розподіліть картопляне пюре.
- Запікайте 20 – 25 хвилин за температури 180 градусів до появи рум'яної скоринки.