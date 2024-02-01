Это ели еще наши предки: готовим хрустящие вергуны – древний рецепт
1 февраля 2024, 10:54Читати новину українською
Источник:Shuba
Хрустящие вергуны – это аутентичные украинские вкусняшки. Они готовятся очень просто, а вкус имеют незабываемый.
Кроме вкуса, вергуны еще и очень красивые. Эти сладости понравятся чуть ли не каждому.
Будет вкусно Простое и очень нежное: готовим лимонное печенье по рецепту звездного судьи "МастерШеф"
Простой рецепт вергунов
- Время: 1 час
- Порций: 20
– 250 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 3 желтка;
– 50 граммов сахара;
– 50 граммов масла 73%;
– 130 граммов сметаны;
– 4 грамма соды;
– 15 миллилитров уксуса;
– 5 граммов ванильного сахара.
Приготовление:
- На доске порубите масло с мукой и содой.
- Сделайте углубление и положите туда яйцо, желтки, сахар, сметану и уксус. Замесите крутое тесто.
- Тонко раскатайте его, порежьте на полоски шириной 2 сантиметра. Из них нарежьте полоски длиной 15 сантиметров. Посередине каждой сделайте 3-сантиметровый надрез, перетяните через него один конец полоски.
- Налейте масло в кастрюлю и доведите его до кипения. Порезанные полоски осторожно опустите в масло, время от времени переворачивая с одной стороны на другую.
- Когда вергуны зарумянятся, выложите их на бумажное полотенце, чтобы оно впитало остатки масла.
- Переложите вергуны на тарелку и посыпьте сахарной пудрой с ванилином.