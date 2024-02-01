Окрім смаку, вергуни ще й дуже гарні. Ці солодощі сподобаються ледь не кожному.

Буде смачно Просте та надзвичайно ніжне: готуємо лимонне печиво за рецептом зіркового судді "МастерШеф"

Простий рецепт вергунів

  • Час: 1 година
  • Порцій: 20

Приготування:

  1. На дошці посічіть масло з борошном і содою.
  2. Зробіть заглиблення і покладіть туди яйце, жовтки, цукор, сметану та оцет. Замісіть круте тісто.
  3. Тонко розкачайте його, поріжте на смужки завширшки 2 сантиметри. З них наріжте смужки завдовжки 15 сантиметрів. Посередині кожної зробіть 3-сантиметровий надріз, перетягніть через нього один кінець смужки.
  4. Налийте олію в каструлю і доведіть її до кипіння. Порізані смужки обережно опустіть в олію, час від часу перевертаючи з одного боку на інший.
  5. Коли вергуни зарум'яняться, викладіть їх на паперовий рушник, щоб він увібрав залишки олії.
  6. Перекладіть вергуни на тарілку та посипте цукровою пудрою з ваніліном.