Окрім смаку, вергуни ще й дуже гарні. Ці солодощі сподобаються ледь не кожному.
Буде смачно Просте та надзвичайно ніжне: готуємо лимонне печиво за рецептом зіркового судді "МастерШеф"
Простий рецепт вергунів
- Час: 1 година
- Порцій: 20
Приготування:
- На дошці посічіть масло з борошном і содою.
- Зробіть заглиблення і покладіть туди яйце, жовтки, цукор, сметану та оцет. Замісіть круте тісто.
- Тонко розкачайте його, поріжте на смужки завширшки 2 сантиметри. З них наріжте смужки завдовжки 15 сантиметрів. Посередині кожної зробіть 3-сантиметровий надріз, перетягніть через нього один кінець смужки.
- Налийте олію в каструлю і доведіть її до кипіння. Порізані смужки обережно опустіть в олію, час від часу перевертаючи з одного боку на інший.
- Коли вергуни зарум'яняться, викладіть їх на паперовий рушник, щоб він увібрав залишки олії.
- Перекладіть вергуни на тарілку та посипте цукровою пудрою з ваніліном.