Традиционное украинское лакомство по-новому: готовим вергуны с коньяком

22 марта 2024, 11:28
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Источник:

valeria.matrokhina

Вергуны готовятся очень просто, а вкус имеют незабываемый. Но если добавить в тесто бренди, будет еще ароматнее.

Такое печенье понравится всем. Сохраните этот рецепт, ведь будете воспроизводить его не раз.

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Вергуны на сметане с бренди

  • Время: 1 час
  • Порций: 10
Ингредиенты:
– 3 стакана муки;
– половина стакана сметаны;
– 3 желтка;
– 1 столовая ложка сахара;
– четверть чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки коньяка, бренди, рома или водки.

Приготовление:

  1. Взбейте желтки с сахаром, солью, сметаной и бренди до однородности.
  2. Добавьте просеянную муку, замесите тесто и оставьте отдыхать на поверхности под тарелкой, минут на 30.
  3. Раскатайте тесто, нарежьте ромбами, сделайте насечку внутри и прокрутите один край.
  4. Жарьте в большом количестве разогретого масла до золотистого цвета.
  5. Выкладывайте на бумажные полотенца, затем присыпьте пудрой или полейте медом или вареньем.
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Автор: Ольга Котів