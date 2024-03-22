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Будет вкусно Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Вергуны на сметане с бренди

  • Время: 1 час
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Взбейте желтки с сахаром, солью, сметаной и бренди до однородности.
  2. Добавьте просеянную муку, замесите тесто и оставьте отдыхать на поверхности под тарелкой, минут на 30.
  3. Раскатайте тесто, нарежьте ромбами, сделайте насечку внутри и прокрутите один край.
  4. Жарьте в большом количестве разогретого масла до золотистого цвета.
  5. Выкладывайте на бумажные полотенца, затем присыпьте пудрой или полейте медом или вареньем.