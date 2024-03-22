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Буде смачно Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів

Вергуни на сметані з бренді

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Збийте жовтки з цукром, сіллю, сметаною та бренді до однорідності.
  2. Додайте просіяне борошно, замісіть тісто і залиште відпочивати на поверхні під тарілкою, хвилин на 30.
  3. Розкачайте тісто, наріжте ромбами, зробіть насічку всередині та прокрутіть один край.
  4. Смажте у великій кількості розігрітої олії до золотавого кольору.
  5. Викладайте на паперові рушники, потім присипте пудрою або полийте медом чи варенням.